Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 - 142 đường số 2, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh,....

Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu công việc được giao

Duy trì mối quan hệ và xây dựng phát triển hệ thống khách hàng

Tham mưu, tư vấn cho BGĐ các vấn đề liên quan đến kinh doanh, marketing nhằm tổ chức hệ thống kinh doanh được hiệu quả

Phân tích, khảo sát và đánh giá tình hình các đối thủ cạnh trạnh để đưa ra giải pháp cùng kế hoạch hành động phù hợp nhằm thu hút khách hàng, tối ưu hiệu quả kinh doanh

Đào tạo và lãnh đạo, truyền lửa cho các thành viên trong nhóm

Phát triển chiến lược trải nghiệm khách hàng để cải thiện và quảng bá sản phẩm.

Phụ trách toàn bộ mảng kinh doanh, đề xuất các chương trình đầy mạnh doanh số của công ty & báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu kinh nghiệm ở lĩnh vực B2B hoặc phần mềm

Nắm rõ về kinh doanh, thị trường, khách hàng và đối thủ.

Đam mê kinh doanh, có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về giải pháp phần mềm là một lợi thế.

Kỹ năng mềm: Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng đàm phán và ra quyết định; Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát công việc., Kỹ năng lãnh đạo, điều hành, lập chiến lược

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương up to 35m NET + Hoa hồng

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

Hỗ trợ phụ cấp ốm đau, hiếu hỷ, thai sản...

Cơ hội thăng tiến, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong công ty.

Thưởng Tết Tây, lương tháng thứ 13

Phép năm, Nghỉ lễ theo quy định nhà nước (10/03, 30/04, 01/05, 02/09, Tết Tây)

Tổ chức sinh nhật cho nhân viên, 08/03, 20/10, trung thu, noel,...

Team building, Picnic

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

