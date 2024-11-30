Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT
- Hồ Chí Minh: 140
- 142 đường số 2, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh,....
Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu công việc được giao
Duy trì mối quan hệ và xây dựng phát triển hệ thống khách hàng
Tham mưu, tư vấn cho BGĐ các vấn đề liên quan đến kinh doanh, marketing nhằm tổ chức hệ thống kinh doanh được hiệu quả
Phân tích, khảo sát và đánh giá tình hình các đối thủ cạnh trạnh để đưa ra giải pháp cùng kế hoạch hành động phù hợp nhằm thu hút khách hàng, tối ưu hiệu quả kinh doanh
Đào tạo và lãnh đạo, truyền lửa cho các thành viên trong nhóm
Phát triển chiến lược trải nghiệm khách hàng để cải thiện và quảng bá sản phẩm.
Phụ trách toàn bộ mảng kinh doanh, đề xuất các chương trình đầy mạnh doanh số của công ty & báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm rõ về kinh doanh, thị trường, khách hàng và đối thủ.
Đam mê kinh doanh, có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về giải pháp phần mềm là một lợi thế.
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giải quyết vấn đề; Kỹ năng đàm phán và ra quyết định; Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát công việc., Kỹ năng lãnh đạo, điều hành, lập chiến lược
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.
Hỗ trợ phụ cấp ốm đau, hiếu hỷ, thai sản...
Cơ hội thăng tiến, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong công ty.
Thưởng Tết Tây, lương tháng thứ 13
Phép năm, Nghỉ lễ theo quy định nhà nước (10/03, 30/04, 01/05, 02/09, Tết Tây)
Tổ chức sinh nhật cho nhân viên, 08/03, 20/10, trung thu, noel,...
Team building, Picnic
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
