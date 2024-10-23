Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH
- Hồ Chí Minh: 86 Lê Văn Duyệt, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận, quản lý và phát triển nguồn khách hàng của công ty. Duy trì kết nối với khách hàng và khách hàng tiềm năng để tạo ra cơ hội hợp tác
Lắng nghe góp ý, phản hồi của khách hàng và kịp thời chủ động xử lý những sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện dự án (nếu có)
Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự thuộc phòng dự án bao gồm Account, Planning, và Creative Design
Phân công công việc/dự án phù hợp, bảo đảm phát huy năng lực, công suất của các bộ phận, nhân viên trực thuộc, ngăn ngừa/giải quyết hài hòa những xung đột nội bộ (nếu có) phát sinh trong quá trình làm việc.
Quản lý hiệu quả quy trình quản lý thực hiện dự án bao gồm: tiếp nhận brief của khách hàng, tư duy phát triển ý tưởng, viết proposal, thuyết trình đấu thầu và lưu trữ hồ sơ.
Kiểm tra chất lượng proposal (bao gồm báo giá) của các team Account trước khi gửi cho khách hàng
Giám sát, kiểm tra chất lượng dịch vụ và tiến độ thực hiện công việc của nhân viên, sự chủ động trong tương tác giữa nhân viên với khách hàng
Hỗ trợ nhân viên trong công tác quản lý chi phí, bảo đảm tối ưu hiệu quả tài chính của dự án
Kịp thời khen thưởng động viên nhân viên khi có những thành quả ấn tượng hay đạt kết quả vượt trội trong quá trình làm việc
Hoàn thành các chỉ tiêu (KPI) bao gồm: Doanh số, tỷ lệ thắng thầu, số lượng khách hàng mới
Thực hiện các công việc phù hợp khác theo sự phân công của BGĐ
Báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc Điều Hành
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 – 3 năm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng chuyên ngành có liên quan
Kỹ năng làm việc nhóm & giải quyết vấn đề
Giao tiếp và đàm phán, thuyết phục khách hàng
Kỹ năng lãnh đạo, điều phối công việc giữa các nhóm Account
Linh hoạt, sẵn sàng học hỏi và cập nhật các công nghệ mới, xu hướng mới.
Chủ động trong công việc, hỗ trợ đồng nghiệp.
Có thể đi công tác tỉnh sẽ là lợi thế
Ưu tiên ứng viên đã từng làm các vị trí tương tự ở công ty agency.
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thoả thuận theo kinh nghiệm: Trên 30 triệu, không giới hạn đến mức, thỏa thuận theo năng lực của ứng viên
Thưởng KPI
Lương tháng 13
Điều chỉnh lương định kỳ
Thưởng các dịp Lễ, Tết
Hưởng đầy đủ quyền lợi, chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI TÂN CƯỜNG MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
