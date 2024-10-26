Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 874/20 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho công ty, bao gồm: Xây dựng mục tiêu doanh thu, thị phần, phát triển thị trường mới, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng. Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. Xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh, đào tạo, huấn luyện, phát triển nhân viên kinh doanh. Phân công, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên kinh doanh. Thực hiện các hoạt động kinh doanh, tiếp xúc, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng. Quản lý, theo dõi, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc. Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty. Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho công ty, bao gồm: Xây dựng mục tiêu doanh thu, thị phần, phát triển thị trường mới, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng tiềm năng.

Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Xây dựng và quản lý đội ngũ kinh doanh, đào tạo, huấn luyện, phát triển nhân viên kinh doanh.

Phân công, giám sát, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên kinh doanh.

Thực hiện các hoạt động kinh doanh, tiếp xúc, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng.

Quản lý, theo dõi, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình kinh doanh.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc.

Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành nghề liên quan. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất. Nắm vững kiến thức về kinh doanh, marketing, bán hàng. Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt. Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đào tạo, huấn luyện đội ngũ. Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, xử lý tình huống. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành nghề liên quan.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất.

Nắm vững kiến thức về kinh doanh, marketing, bán hàng.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, đào tạo, huấn luyện đội ngũ.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, xử lý tình huống.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI DANH PHẠM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin