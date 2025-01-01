Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH SÀI GÒN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: du lịch, sự kiện... - Có cơ hội được đi du lịch trong và ngoài nước. - Chế độ nghỉ phép, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Điều hành, định hướng hoạt động kinh doanh và triển khai các công việc của công ty mẹ đưa xuống.

-

- Đào tạo và quản lý nhân viên kinh doanh

- Lên kế hoạch kinh doanh tour du lịch hằng tháng, mở rộng thị trường, tìm kiếm thông tin khách hàng qua các nguồn thông tin khác nhau

- Hoàn thành về kế hoạch chỉ tiêu doanh số của cá nhân cũng như doanh số chung của toàn bộ phòng kinh doanh đã đề ra.

- Liên hệ, gặp gỡ khách hàng để giới thiệu tour du lịch

- Thực hiện báo cáo về chi tiết các chi phí

- Tiến hành kí kết hợp đồng và hỗ trợ việc thanh toán

- Phối hợp với bộ phận điều hành từ công ty mẹ để quản lý tour và đảm bảo nội dung tour đúng với hợp đồng

- Làm báo cáo về tour, kết quả bán hàng hằng tháng cho Ban Lãnh Đạo

- Làm việc tại chi nhánh mới tại quận Tân Bình (chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn)

- Các công việc khác được phân công từ Ban Lãnh Đạo sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đẳng – Đại học

-

- Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý công việc

- Kỹ năng đàm phán và thuyết phục, xử lý tình huống

- Có khả năng đào tạo và phát triển nhân viên cấp dưới

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH SÀI GÒN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 15 - 30 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH SÀI GÒN VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin