Tuyển Marketing Director Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Tuyển Marketing Director Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Marketing Director

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Director Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mỹ đình 1, Nam từ liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Lập kế hoạch, thực hiện và quản lý các chiến dịch truyền thông, quảng cáo nhằm mục đích xây dựng và phát triển thương hiệu, truyền tải thông tin, ý tưởng và giá trị của sản phẩm, công ty...đến với thị trường mục tiêu để tạo niềm tin, nhu cầu, giá trị cho khách hàng nhằm giải quyết các vấn đề của khách hàng.
Lập kế hoạch ngân sách và quản lý ngân sách phân bổ cho các sự kiện, chương trình và ý tưởng truyền thông
Thiết kế và xem xét nội dung trực tuyến trong các thông báo trên phương tiện truyền thông và bộ công cụ truyền thông.
Kiểm tra và quản lý nội dung được tạo cho trang web và các kênh truyền thông xã hội, mạng xã hội.
Đo lường hiệu quả từng chiến dịch truyền thông.
Tăng doanh số bán hàng, bao gồm việc nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ, phát triển sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo, phân tích, đánh giá và đo lường kết quả của từng chiến dịch và kế hoạch marketing tổng thể
Xây dựng Kế hoạch marketing cụ thể cho bộ phận theo năm/quý/tháng/tuần
Làm việc với Giám đốc kinh doanh/Trưởng phòng chức năng các bộ phận khác để cùng thống nhất chiến lược phù hợp cho hoạt động kinh doanh nói chung và marketing nói riêng.
Tuyển dụng và phát triển đội ngũ chuyên viên marketing.
Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành marketing, truyền thông, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh...Hoặc các lĩnh vực có liên quan.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing/truyền thông trở lên, đã từng làm leader hoặc các vị trí quản lý cấp cao
Chủ động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, cầu tiến, ham học hỏi;

Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 25.000.000 - 50.000.000vnđ;
Phụ cấp ăn trưa: 30.000 vnđ/ ngày;
Du lịch, team building, nghỉ mát mỗi năm 01 lần;
Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, thưởng năm...
Chính sách BHXH, phúc lợi, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 ngõ 87 Thiên Hiền Mỹ đình Nam Từ Liêm Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-marketing-thu-nhap-20-50-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job250505
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm YOLA Education
Tuyển Marketing Director YOLA Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
YOLA Education
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Marketing Director Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Marketing Director Coherent Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 85 Triệu
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn 35 - 85 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM-VIETRAVEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THẨM MỸ VÀ CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Tuyển Marketing Director Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Công Ty TNHH Ảnh Việt Hop On Hop Off Việt Nam
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm YOLA Education
Tuyển Marketing Director YOLA Education làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
YOLA Education
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Tuyển Marketing Director Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Marketing Director Coherent Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 85 Triệu
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
Hạn nộp: 01/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đà Nẵng Đã hết hạn 35 - 85 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast - Thành Viên Của Vingroup làm việc tại Hải Phòng thu nhập 2,000 - 3,500 USD Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast - Thành Viên Của Vingroup
2,000 - 3,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Anh Ngữ Ms Hoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu Anh Ngữ Ms Hoa
35 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Marketing Director GSM làm việc tại Quốc tế thu nhập Đến 7,000 USD GSM
Tới 7,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công Ty Cổ Phần Thiết Bị TAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thiết Bị TAT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 USD Navigos Search
5 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFinance)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Marketing Director CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CapitaLand Development (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Navigos Search's Client
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Giao Hàng Tiết Kiệm làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Giao Hàng Tiết Kiệm
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Herbs N Spices International Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1 USD Herbs N Spices International Company Limited
400 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CapitaLand Development (Vietnam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CapitaLand Development (Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TCN
80 - 100 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 85 Triệu CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM THIÊN SƠN
35 - 85 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Marketing Director Hệ Thống Giáo Dục Vinschool làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hệ Thống Giáo Dục Vinschool
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Techcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing Director Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Techcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm