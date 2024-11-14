Tuyển Marketing Director Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Mỹ đình 1, Nam từ liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing Director Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Lập kế hoạch, thực hiện và quản lý các chiến dịch truyền thông, quảng cáo nhằm mục đích xây dựng và phát triển thương hiệu, truyền tải thông tin, ý tưởng và giá trị của sản phẩm, công ty...đến với thị trường mục tiêu để tạo niềm tin, nhu cầu, giá trị cho khách hàng nhằm giải quyết các vấn đề của khách hàng.

Lập kế hoạch ngân sách và quản lý ngân sách phân bổ cho các sự kiện, chương trình và ý tưởng truyền thông

Thiết kế và xem xét nội dung trực tuyến trong các thông báo trên phương tiện truyền thông và bộ công cụ truyền thông.

Kiểm tra và quản lý nội dung được tạo cho trang web và các kênh truyền thông xã hội, mạng xã hội.

Đo lường hiệu quả từng chiến dịch truyền thông.

Tăng doanh số bán hàng, bao gồm việc nghiên cứu, phân tích thị trường, đối thủ, phát triển sản phẩm, dịch vụ, quảng cáo, phân tích, đánh giá và đo lường kết quả của từng chiến dịch và kế hoạch marketing tổng thể

Xây dựng Kế hoạch marketing cụ thể cho bộ phận theo năm/quý/tháng/tuần

Làm việc với Giám đốc kinh doanh/Trưởng phòng chức năng các bộ phận khác để cùng thống nhất chiến lược phù hợp cho hoạt động kinh doanh nói chung và marketing nói riêng.

Tuyển dụng và phát triển đội ngũ chuyên viên marketing.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành marketing, truyền thông, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh...Hoặc các lĩnh vực có liên quan.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing/truyền thông trở lên, đã từng làm leader hoặc các vị trí quản lý cấp cao

Chủ động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, cầu tiến, ham học hỏi;

Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 25.000.000 - 50.000.000vnđ;

Phụ cấp ăn trưa: 30.000 vnđ/ ngày;

Du lịch, team building, nghỉ mát mỗi năm 01 lần;

Thưởng lễ Tết, lương tháng 13, thưởng năm...

Chính sách BHXH, phúc lợi, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Chungauto Việt Nam

