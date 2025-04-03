Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 70 Triệu

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH

Giám đốc nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc nhân sự Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH

Mức lương
40 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 897 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương 40 - 70 Triệu

Xây dựng kế hoạch nhân sự hàng năm.
Phối hợp với đơn vị để xây dựng định biên nhân sự
Lập kế hoạch & triển khai hoạt động của phòng HCNS theo mục tiêu chung
Xây dựng bộ mô tả công việc cho các vị trí chức danh.
Tham gia phát triển văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc.
Xây dựng & tổ chức các chương trình đào tạo nội bộ.
Triển khai đào tạo theo yêu cầu của công ty.
Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực nhân sự (KPIs).
Đánh giá hiệu suất làm việc & đề xuất chính sách thưởng phạt
Quản lý hồ sơ, chế độ phúc lợi, tiền lương, bảo hiểm.
Kiểm tra, giám sát thông báo công việc trong công ty.
Giám sát & xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động.
Xây dựng & quản lý nội quy, quy chế, chính sách công ty.
Giám sát thực hiện quy trình an toàn lao động, 5S.
Quản lý phần mềm nhân sự, dữ liệu nhân viên.
Đề xuất các phương án cải thiện hệ thống HRM.
Xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ & các hoạt động gắn kết nhân viên.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ
Báo cáo công việc trực tiếp cho Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 40 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành, Nhân sự hoặc tương đương
Kinh nghiệm tối thiểu 04 năm ở vị trí tương đương
Có khả năng đào tạo và dẫn dắt đội ngũ phát triển
Có khả năng nắm bắt tâm lý, đánh giá nhân sự
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển trong các ngành vận tải

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 40 – 70tr
Đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước.
Đi du lịch hàng năm teambuilding...
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động có cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo chuyên nghiệp và nhiệt tình.
Được cấp máy tính, điện thoại và các CCDC phục vụ cho việc làm việc hiệu quả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH

CÔNG TY TNHH DU LỊCH & VẬN TẢI VÂN ANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

