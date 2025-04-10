Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Liên Hoa làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: 23 đường 3/2, Phường 1, TP Đà Lạt

Giám đốc nhân sự

Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự theo triết lý Lean, tập trung vào loại bỏ lãng phí, tối ưu hóa quy trình và phát triển nhân viên.

Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý nhân sự linh hoạt, khuyến khích sự tham gia của nhân viên vào việc cải tiến liên tục.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Lean, thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm, sự sáng tạo và cam kết với chất lượng.

Quản lý toàn diện các hoạt động nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, lương thưởng, phúc lợi, quan hệ lao động,...

Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự có kỹ năng và kiến thức về Lean, sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi và cải tiến.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Nhân sự có kinh nghiệm triển khai mô hình Lean trong quản lý nhân sự.

Có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về các công cụ và phương pháp Lean.

Có kỹ năng xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự linh hoạt, thích ứng với sự thay đổi.

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Liên Hoa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 30 triệu/ tháng và thưởng khi kết quả công việc đạt hiệu quả cao

Phụ cấp ăn sáng và ăn trưa tại công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên Hoa

