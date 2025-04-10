Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Liên Hoa làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Liên Hoa làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Liên Hoa
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Giám đốc nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc nhân sự Tại Công ty TNHH Liên Hoa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: 23 đường 3/2, Phường 1, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược nhân sự theo triết lý Lean, tập trung vào loại bỏ lãng phí, tối ưu hóa quy trình và phát triển nhân viên.
Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý nhân sự linh hoạt, khuyến khích sự tham gia của nhân viên vào việc cải tiến liên tục.
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Lean, thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm, sự sáng tạo và cam kết với chất lượng.
Quản lý toàn diện các hoạt động nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, lương thưởng, phúc lợi, quan hệ lao động,...
Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự có kỹ năng và kiến thức về Lean, sẵn sàng thích ứng với sự thay đổi và cải tiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Luật hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc Nhân sự có kinh nghiệm triển khai mô hình Lean trong quản lý nhân sự.
Có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về các công cụ và phương pháp Lean.
Có kỹ năng xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự linh hoạt, thích ứng với sự thay đổi.
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Liên Hoa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : 30 triệu/ tháng và thưởng khi kết quả công việc đạt hiệu quả cao
Phụ cấp ăn sáng và ăn trưa tại công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên Hoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Liên Hoa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 15-17-19 đường 3/2, Phường 1, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

