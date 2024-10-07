Tuyển Giám Đốc Phát Triển thu nhập 12 - 50 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 219 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 50 Triệu

Xây dựng kế hoạch phát triển đại lý và triển khai thực hiện Kiểm soát các hoạt động bán hàng đại lý và phân phối sản phẩm theo chính sách quy định của công ty Cập nhật, tổng hợp, phân tích, báo cáo thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để có đề xuất và triển khai các hoạt động kịp thời và hiệu quả Thực hiện các báo cáo và góp ý đưa ra các đề xuất để các hoạt động kinh doanh đáp ứng các thay đổi của thị trường trung và dài hạn Chịu trách nhiệm trước TGĐ về thị phần đại lý và hiệu quả phát triển toàn quốc Các công tác khác theo phân công, ủy quyền của TGĐ

Với Mức Lương 12 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Marketing, thương mại, kinh tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan Trình độ ngoại ngữ: Anh Ngữ Trình độ tin học: Sử dụng khá: word, excel. autocad Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt; lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt Có khả năng nhận định, đánh giá, phân tích thị trường Có kiến thức chuyên sâu về quản lý đại lý. Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các công ty có quy mô từ 200 nhân sự trở lên về lĩnh vực xây dựng, thiết bị, máy móc và sản phẩm - công nghiệp, ngân hàng hoặc 05 năm lĩnh vực khác Độ tuổi: từ 30 đến 45 Giới tính: Nam

Tại Công ty TNHH Thang máy Pacific Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 15.000.000 – 20.000.000 + % doanh thu; Làm việc giờ hành chính từ Thứ Hai - Sáng Thứ Bảy; Được tham gia các khóa đào tạo về kiến thức - kỹ năng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn; Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của Công ty; Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang máy Pacific

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.