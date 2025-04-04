Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Y KHOA HOÀNG ANH DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH Y KHOA HOÀNG ANH DŨNG
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA HOÀNG ANH DŨNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 530/24 Nguyễn Thị Đặng, KP.10, P. Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng: Trở thành đại diện hình ảnh của công ty, tạo ấn tượng tốt đẹp và sự tin tưởng từ khách hàng.
Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng: Đưa ra các giải pháp phù hợp, mở rộng mạng lưới khách hàng.
Tư vấn và giới thiệu sản phẩm, dịch vụ: Chia sẻ những giá trị của sản phẩm/dịch vụ công ty, hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định mua hàng thông minh.
Chăm sóc khách hàng: Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và chăm sóc khách hàng chu đáo, duy trì mối quan hệ lâu dài.
Tham gia hoạt động marketing và bán hàng: Đóng góp vào chiến lược phát triển kinh doanh của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan là một lợi thế).
Kỹ năng giao tiếp: Khả năng giao tiếp tốt, tự tin, có tinh thần nhiệt huyết và lắng nghe khách hàng.
Tính cách: Ham học hỏi, cầu tiến, sẵn sàng phát triển bản thân.
Đặc điểm công việc: Có trách nhiệm, chủ động trong công việc và luôn nỗ lực hết mình.
Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA HOÀNG ANH DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ đầy đủ: Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định.
Phụ cấp hấp dẫn: Được hỗ trợ phụ cấp theo chính sách công ty.
Môi trường làm việc: Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA HOÀNG ANH DŨNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 31/4D Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành, Q. 12, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

