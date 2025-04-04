Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Lữ Gia, số 70 Lữ Gia, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và tiếp nhận DATA nóng, thực hiện các cuộc gọi để tư vấn giải pháp quản lý của Sapo (POS/FNB/OMNI)

Đối tượng khách hàng: các cửa hàng bán lẻ, thời trang, mỹ phẩm, kinh doanh online, thương mại điện tử và kinh doanh về dịch vụ ăn uống, quán cà phê, sân chơi thể thao ...

Tư vấn, hướng dẫn, demo giải pháp, chốt/triển khai hợp đồng với khách hàng qua điện thoại, email hoặc gặp trực tiếp khách hàng (trong trường hợp KH yêu cầu).

Chăm sóc khách hàng trước và sau khi ký kết hợp đồng, chủ động thăm hỏi lại các khách hàng cũ.

Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 2003 -1996, đảm bảo đi làm fulltime

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (chấp nhận sinh viên chờ bằng, đảm bảo làm full-time)

Có kinh nghiệm bán hàng, sale, telesale, chăm sóc khách hàng từ tối thiểu 3 tháng.

Ứng viên có laptop và phương tiện đi lại

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

Định hướng rõ ràng không ngại học hỏi đào tạo, yêu thích lĩnh vực Công nghệ, Thương Mại Điện Tử, F&B,..

Định hướng rõ ràng không ngại học hỏi đào tạo, yêu thích lĩnh vực Công nghệ, Thương Mại Điện Tử, F&B,..

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 6-13M (xét tăng lương 3 tháng/ lần) + Hoa hồng lũy tiến từ 5% - 43% + Thưởng triển khai ( dựa trên đầu số khách ký được) + hoa hồng thiết bị phần cứng 5-8% + Phụ cấp.

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực từ 10 triệu tới hơn 30 triệu/ tháng với cơ chế hiệu suất hấp dẫn, KHÔNG CHẶN TRẦN.

Được tham gia các khóa đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về Sale, Thương mại điện tử, Marketing online, Phần mềm

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm, nghỉ lễ,..

Được bán sản phẩm uy tín, có thương hiệu cao và là sản phẩm dẫn đầu thị trường.

Được hưởng Bảo hiểm Sapo Care của công ty và đầy đủ quyền lợi nghĩa vụ theo Luật Lao Động.

Văn phòng đẹp, tiện nghi, hiện đại

Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Môi trường GenZ quy mô 1000 nhân sự, làm việc trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhậ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

