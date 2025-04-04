Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
- Hà Nội: Số nhà 18 Bàu Cát 2, Phường 14, Tân Bình, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Tìm kiếm và phát triển hệ thống đại lý, nhà phân phối, khách sỉ mà kinh doanh phụ trách
Duy trì và chăm sóc khách hàng cũ, hỗ trợ đơn hàng và chính sách bán hàng
Tư vấn chương trình khuyến mãi, báo giá, đàm phán ký hợp đồng với khách sỉ.
Theo dõi công nợ, đơn hàng và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết
Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để các cấp quản lý, Công ty nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường
Thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Công ty
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã từng bán hàng qua kênh sỉ & CTV (online & Offline)
Kiến thức cơ bản về phương pháp bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Hiểu biết về nguyên tắc hợp đồng kinh tế và điều khoản thương mại.
Trách nhiệm cao trong công việc, có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 20 - 30 triệu/ tháng
Được hướng dẫn đào tạo kỹ năng, thử việc 02 tháng
Tham gia BHXH đẩy đủ theo quy định của Công ty và luật lao động
Môi trường làm việc thân thiện và năng động, có cơ hội thăng tiến nhanh chóng.
Chế độ thưởng hấp dẫn theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
