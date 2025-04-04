Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 18 Bàu Cát 2, Phường 14, Tân Bình, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển hệ thống đại lý, nhà phân phối, khách sỉ mà kinh doanh phụ trách

Duy trì và chăm sóc khách hàng cũ, hỗ trợ đơn hàng và chính sách bán hàng

Tư vấn chương trình khuyến mãi, báo giá, đàm phán ký hợp đồng với khách sỉ.

Theo dõi công nợ, đơn hàng và hỗ trợ khách hàng khi cần thiết

Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để các cấp quản lý, Công ty nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường

Thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Công ty

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trong lĩnh vực ngành FMCG

Đã từng bán hàng qua kênh sỉ & CTV (online & Offline)

Kiến thức cơ bản về phương pháp bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Hiểu biết về nguyên tắc hợp đồng kinh tế và điều khoản thương mại.

Trách nhiệm cao trong công việc, có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 20 - 30 triệu/ tháng (theo quy chế lương và cơ chế hoa hồng tại vị trí Nv kinh doanh sỉ theo quy định của Công ty) (Lương cứng từ 08- 12 triệu + % doanh số + thưởng) (thu nhập có thể cao hơn tùy theo năng lực)

Được hướng dẫn đào tạo kỹ năng, thử việc 02 tháng

Tham gia BHXH đẩy đủ theo quy định của Công ty và luật lao động

Môi trường làm việc thân thiện và năng động, có cơ hội thăng tiến nhanh chóng.

Chế độ thưởng hấp dẫn theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

