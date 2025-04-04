Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Kiểm tra các giấy tờ, chứng từ có liên quan đến hoạt động xuất, nhập hàng hóa theo đúng quy định.

Lập, ghi nhận và lưu trữ tất cả các bảng kê giao nhận hàng hoá, đơn đặt hàng,

Kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ, hợp đồng liên quan đến việc nhập xuất hàng hóa.

Cập nhật và điều chỉnh số liệu kho khi có sự thay đổi (nhập hàng, xuất hàng, điều chỉnh do sai sót, v.v.).

Phối hợp với đồng nghiệp và các bộ phận để cung cấp số liệu về hàng hóa tồn kho theo quy định.

Quản lý các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ liên quan đến nhập xuất kho.

Đảm bảo lưu trữ và bảo mật chứng từ theo đúng quy định của công ty và pháp luật.

Kiểm tra, đối chiếu hóa đơn, chứng từ nhập hàng, công nợ với nhà cung cấp.

Lập các báo cáo liên quan đến tình hình Nhập – Xuất – Tồn Kho.

Thực hiện những công việc khác khi Trưởng Bộ Phận yêu cầu.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kiểm toán nội bộ hoặc các vị trí kế toán tương đương trong lĩnh vực sản xuất.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, quy định pháp luật về kế toán.

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin, lập báo cáo chính xác và hiệu quả.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, sinh nhật, đám cưới,…

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG AN VIỆT PHÁT

