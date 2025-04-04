Tuyển SEO CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG NHÀ CỦA YẾN SÀO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hồng Lĩnh, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc SEO Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu từ khóa, lập kế hoạch và tối ưu nội dung theo chuẩn SEO.

Tối ưu hóa Technical SEO: tối ưu tốc độ tải trang, cấu trúc website, sitemap, robots.txt,...

Quản lý, theo dõi và phân tích hiệu suất SEO bằng các công cụ như Google Analytics, Google Search Console.

Phối hợp với đội ngũ Content để đảm bảo nội dung thân thiện với SEO, cải thiện trải nghiệm người dùng.

Liên tục cập nhật các từ khóa mới.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu về WordPress, Shopify, HTML/CSS là một lợi thế.

Có kinh nghiệm tối ưu SEO nội dung và Technical SEO.

Tư duy logic, cẩn thận, chi tiết và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG NHÀ CỦA YẾN SÀO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-15 triệu đồng

Đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội và phúc lợi khác

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Làm việc trong môi trường gen z.

Team building hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG NHÀ CỦA YẾN SÀO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin