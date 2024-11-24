Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ NAM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hà Nam thu nhập 25 - 40 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ NAM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ NAM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Quản lý dự án thi công xây dựng

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Toà nhà Viettel, đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Điều hành công tác tìm kiếm nguồn việc và tổ chức thi công các công trình xây dựng;
- Điều hành công tác hoàn công quyết toán với chủ đầu tư, Tổng Công ty;
- Đại diện Chi nhánh giao diện với chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án;
- Điều hành tìm kiếm, tổ chức hệ sinh thái đối tác chiến lược (Đối tác có năng lực, kinh nghiệm, tổ chức thực hiện khối lượng lớn) phục vụ công tác triển khai các công trình, dự án cho Tổng Công ty.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam tuổi từ 30 - 40 tuổi;
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ;
- Chuyên ngành: Kiến trúc/Xây dựng (dân dụng, công nghiệp...)/Kinh tế xây dựng.
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm trở lên làm việc ở các vị trí lĩnh vực liên quan, 02 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương (Chỉ huy phó / Chỉ huy trưởng ...);
- Có chứng chỉ hành nghề.
- Ứng viên có sức khoẻ: Tốt (Loại I, II); Lý lịch rõ ràng không vi phạm pháp luật.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ NAM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 25.000.000đ / tháng trở lên.
- Ngoài ra còn được hưởng các chính sách phúc lợi khác của Tập đoàn và Tổng Công ty.
- Ứng viên trúng tuyển sẽ được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển và năng động;
- Được ký hợp đồng lao động, đảm bảo các quyền lợi BHXH, BHYT...Theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ NAM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ NAM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Viettel Hà Nam, quốc lộ 1A, đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

