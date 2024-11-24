Tuyển Quản lý dự án thi công xây dựng CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ NAM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Hà Nam thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Phó giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Toà nhà Viettel, đường Lê Hoàn, Phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý

Mô Tả Công Việc Quản lý dự án thi công xây dựng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Điều hành công tác tìm kiếm nguồn việc và tổ chức thi công các công trình xây dựng;

- Điều hành công tác hoàn công quyết toán với chủ đầu tư, Tổng Công ty;

- Đại diện Chi nhánh giao diện với chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án;

- Điều hành tìm kiếm, tổ chức hệ sinh thái đối tác chiến lược (Đối tác có năng lực, kinh nghiệm, tổ chức thực hiện khối lượng lớn) phục vụ công tác triển khai các công trình, dự án cho Tổng Công ty.

- Giới tính: Nam tuổi từ 30 - 40 tuổi;

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ;

- Chuyên ngành: Kiến trúc/Xây dựng (dân dụng, công nghiệp...)/Kinh tế xây dựng.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 03 năm trở lên làm việc ở các vị trí lĩnh vực liên quan, 02 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí tương đương (Chỉ huy phó / Chỉ huy trưởng ...);

- Có chứng chỉ hành nghề.

- Ứng viên có sức khoẻ: Tốt (Loại I, II); Lý lịch rõ ràng không vi phạm pháp luật.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ NAM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 25.000.000đ / tháng trở lên.

- Ngoài ra còn được hưởng các chính sách phúc lợi khác của Tập đoàn và Tổng Công ty.

- Ứng viên trúng tuyển sẽ được làm việc trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển và năng động;

- Được ký hợp đồng lao động, đảm bảo các quyền lợi BHXH, BHYT...Theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL HÀ NAM - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

