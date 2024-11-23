Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ A PLUS làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ A PLUS
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ A PLUS

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Số 4 đường Thanh Niên, TT Tân Phong, Quảng Xương, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu doanh số chi nhánh
Quản lý hoạt động vận hành phòng đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo theo chuẩn hệ thống và chăm sóc phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn
Phát triển các đối tác liên kết để gia tăng kênh tuyển sinh.
Triển khai kế hoạch, chiến lược phát triển của hệ thống bằng các chương trình hành động cụ thể, kịp thời, quyết liệt và tốc độ.
Xây dựng, phát triển đội ngũ và quản lý hiệu suất làm việc của nhân sự chi nhánh
Quản lý hoạt động tài chính chi nhánh về thu, chi, công nợ, kho, dòng tiền, lợi nhuận

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kinh tế, Sư phạm, Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh,...
- Đã từng làm quản lý hoặc các vị trí tương đương ít nhất 2 năm.
- Có kinh nghiệm làm quản lý giáo dục, đã làm việc ở các chuỗi Trung tâm Tiếng Anh là một lợi thế đặc biệt.
- Làm được ca tối, cuối tuần
- Ưu tiên ứng viên yêu và muốn gắn bó lâu dài với ngành giáo dục
- Giao tiếp, ứng xử khéo léo, tinh tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ A PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương cố định 15tr – 30tr + lương KPI+ thưởng doanh số. (Thu nhập 20tr – 50 tr một tháng).
- Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, thường xuyên giao lưu với giáo viên nước ngoài.
- Cơ hội thăng tiến lên GĐ Kinh doanh vùng với thu nhập trên 50tr/tháng
- Được tham gia các hoạt động Team Building của Công ty.
- Được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.
- Chế độ miễn giảm học phí cho con khi tham gia học tập tại hệ thống Mầm non song ngữ và Trung tâm Anh ngữ Aplus trên toàn quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ A PLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ A PLUS

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ A PLUS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1+3, Tòa nhà số 09, Đường Hạc Thành, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

