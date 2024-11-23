Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ A PLUS làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Số 4 đường Thanh Niên, TT Tân Phong, Quảng Xương, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu doanh số chi nhánh

Quản lý hoạt động vận hành phòng đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo theo chuẩn hệ thống và chăm sóc phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn

Phát triển các đối tác liên kết để gia tăng kênh tuyển sinh.

Triển khai kế hoạch, chiến lược phát triển của hệ thống bằng các chương trình hành động cụ thể, kịp thời, quyết liệt và tốc độ.

Xây dựng, phát triển đội ngũ và quản lý hiệu suất làm việc của nhân sự chi nhánh

Quản lý hoạt động tài chính chi nhánh về thu, chi, công nợ, kho, dòng tiền, lợi nhuận

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kinh tế, Sư phạm, Ngoại ngữ, Quản trị kinh doanh,...

- Đã từng làm quản lý hoặc các vị trí tương đương ít nhất 2 năm.

- Có kinh nghiệm làm quản lý giáo dục, đã làm việc ở các chuỗi Trung tâm Tiếng Anh là một lợi thế đặc biệt.

- Làm được ca tối, cuối tuần

- Ưu tiên ứng viên yêu và muốn gắn bó lâu dài với ngành giáo dục

- Giao tiếp, ứng xử khéo léo, tinh tế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ A PLUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: lương cố định 15tr – 30tr + lương KPI+ thưởng doanh số. (Thu nhập 20tr – 50 tr một tháng).

- Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, thường xuyên giao lưu với giáo viên nước ngoài.

- Cơ hội thăng tiến lên GĐ Kinh doanh vùng với thu nhập trên 50tr/tháng

- Được tham gia các hoạt động Team Building của Công ty.

- Được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.

- Chế độ miễn giảm học phí cho con khi tham gia học tập tại hệ thống Mầm non song ngữ và Trung tâm Anh ngữ Aplus trên toàn quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ A PLUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.