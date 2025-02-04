Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Nhận FC của kinh doanh hàng tháng, check tồn kho, lên kế hoạch đặt hàng kiểm soát hàng nhập đảm bảo thời hạn, số lượng, chất lượng

Chuẩn bị hồ sơ mở tờ khai hải quan, làm việc với FWD và hải quan, sử dụng phẩn mềm Ecus (ưu tiên)...cho đến khi hàng về đến kho.

Quản lý, lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa

Làm việc với các bên NCC khi có vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình nhập khẩu: thời hạn giao nhận, số lượng, chất lượng, quy chuẩn.

Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên

Sử dụng tốt tiếng Trung (tối thiểu HSK4)

Có kinh nghiệm về Xuất Nhập khẩu

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13.000.000đ - 15.000.000đ

Phụ cấp: Ăn trưa (30k/bữa trưa), Gửi xe tháng (90k/tháng)

Cung cấp thiết bị làm việc: Máy tính, điện thoại bàn, điện thoại di động

Thời gian trả lương: từ mùng 5 đến mùng 10 hàng tháng

Xét tăng lương định kì 2 lần vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm

Tham gia bảo hiểm, hưởng 12 ngày phép năm và các phúc lợi khách khi lên chính thức

Lương tháng 13, Thưởng các ngày lễ, tết

Nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước

Tham gia vào các chương trình nội bộ, sự kiện, du lịch thường niên của công ty

Thưởng kết quả kinh doanh

Quy trình làm việc rõ ràng, môi trường thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam

