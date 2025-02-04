Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
- Hà Nội:
- Tòa nhà The Golden Palm, 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Nhận FC của kinh doanh hàng tháng, check tồn kho, lên kế hoạch đặt hàng kiểm soát hàng nhập đảm bảo thời hạn, số lượng, chất lượng
Chuẩn bị hồ sơ mở tờ khai hải quan, làm việc với FWD và hải quan, sử dụng phẩn mềm Ecus (ưu tiên)...cho đến khi hàng về đến kho.
Quản lý, lưu trữ chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa
Làm việc với các bên NCC khi có vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình nhập khẩu: thời hạn giao nhận, số lượng, chất lượng, quy chuẩn.
Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng tốt tiếng Trung (tối thiểu HSK4)
Có kinh nghiệm về Xuất Nhập khẩu
Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp: Ăn trưa (30k/bữa trưa), Gửi xe tháng (90k/tháng)
Cung cấp thiết bị làm việc: Máy tính, điện thoại bàn, điện thoại di động
Thời gian trả lương: từ mùng 5 đến mùng 10 hàng tháng
Xét tăng lương định kì 2 lần vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm
Tham gia bảo hiểm, hưởng 12 ngày phép năm và các phúc lợi khách khi lên chính thức
Lương tháng 13, Thưởng các ngày lễ, tết
Nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước
Tham gia vào các chương trình nội bộ, sự kiện, du lịch thường niên của công ty
Thưởng kết quả kinh doanh
Quy trình làm việc rõ ràng, môi trường thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghiệp Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI