Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM PHÁT HƯNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, giám sát tiến độ các dự án xây dựng; đảm bảo thời gian, chất lượng của công trình trong quá trình xây dựng

Bám sát bản vẽ thiết kế, dự toán công trình, tiêu chuẩn, quy phạm trong xây dựng để phát hiện những sai sót, không phù hợp; kịp thời báo cáo và hướng dẫn nhà thầu khắc phục

Tổ chức nghiệm thu các hạng mục và toàn bộ công trình; giải quyết những vướng mắc và hoàn thiện thủ tục nghiệm thu công trình

Nghiệm thu khối lượng, lập báo cáo thanh toán theo các mốc thời gian, thực hiện nghiệm thu công trình sau khi hoàn thành

Tham gia các hoạt động chuyên môn khác theo sự phân công của Trưởng phòng/Giám đốc dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Xây dựng công trình hoặc chuyên ngành có liên quan

Có kỹ năng sử dụng các phần mềm quản lý dự án, phần mềm quản lý chi phí, bảng tính

Có kiến thức và kinh nghiệm về bản vẽ thiết kế, dự toán công trình, tiêu chuẩn quy trình trong xây dựng

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý hợp đồng với đối tác, khách hàng

Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có khả năng chịu áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM PHÁT HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp năng lực công tác

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật, chế độ thưởng, đãi ngộ theo năng lực của từng nhân viên

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM PHÁT HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin