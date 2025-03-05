Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM PHÁT HƯNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM PHÁT HƯNG
- Bình Dương:
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận
Theo dõi, giám sát tiến độ các dự án xây dựng; đảm bảo thời gian, chất lượng của công trình trong quá trình xây dựng
Bám sát bản vẽ thiết kế, dự toán công trình, tiêu chuẩn, quy phạm trong xây dựng để phát hiện những sai sót, không phù hợp; kịp thời báo cáo và hướng dẫn nhà thầu khắc phục
Tổ chức nghiệm thu các hạng mục và toàn bộ công trình; giải quyết những vướng mắc và hoàn thiện thủ tục nghiệm thu công trình
Nghiệm thu khối lượng, lập báo cáo thanh toán theo các mốc thời gian, thực hiện nghiệm thu công trình sau khi hoàn thành
Tham gia các hoạt động chuyên môn khác theo sự phân công của Trưởng phòng/Giám đốc dự án
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng sử dụng các phần mềm quản lý dự án, phần mềm quản lý chi phí, bảng tính
Có kiến thức và kinh nghiệm về bản vẽ thiết kế, dự toán công trình, tiêu chuẩn quy trình trong xây dựng
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, quản lý hợp đồng với đối tác, khách hàng
Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có khả năng chịu áp lực công việc
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM PHÁT HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật, chế độ thưởng, đãi ngộ theo năng lực của từng nhân viên
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp
