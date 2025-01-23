Tuyển Giám sát sản xuất Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 850 USD

Căn cứ vào khuyến nghị của các cơ quan quốc tế về bảo vệ trẻ em, Tập đoàn giáo dục Edufit cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em trong quy trình tuyển dụng hiệu quả của mình.

Công ty cổ phần Giáo dục ASC gồm hệ thống trường bơi và phát triển thể chất cho trẻ tuyển dụng vị trí Nhân Viên Giám Sát Sales với trách nhiệm chính như sau:

Mô tả công việc:

1.Thúc đẩy hoạt động bán hàng để đạt mục tiêu KPI công ty

Triển khai và theo dõi các chương trình ưu đãi bán hàng đã được phê duyệt tới các cơ sở trường bơi

Phối hợp xây dựng, điều chỉnh kịch bản telesale và triển khai bán hàng

Đề xuất các chương trình, công cụ bán hàng mới để thúc đẩy đội ngũ bán hàng

Phối hợp với bộ phận liên quan thực hiện các chiến dịch tiếp thị/quảng cáo thu lead và lan tỏa thương hiệu sản phẩm

Theo dõi số lượng Lead thu về theo chiến dịch quảng cáo và đốc thúc cơ sở chăm sóc Lead đúng thời hạn

Hỗ trợ telesales từ phễu “Lead” đến “Cuộc hẹn” cho các cơ sở

Chăm sóc, tư vấn khóa học cho khách hàng quan tâm qua kênh Facebook Messenger ASC