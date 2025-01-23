Tuyển Giám sát sản xuất Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 850 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Hệ thống giáo dục Edufit
- Hà Nội: The Dewey Schools Tây Hồ Tây – Lô H3
- LC, KĐT Starlake
Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương 700 - 850 USD
Căn cứ vào khuyến nghị của các cơ quan quốc tế về bảo vệ trẻ em, Tập đoàn giáo dục Edufit cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em trong quy trình tuyển dụng hiệu quả của mình.
Công ty cổ phần Giáo dục ASC gồm hệ thống trường bơi và phát triển thể chất cho trẻ tuyển dụng vị trí Nhân Viên Giám Sát Sales với trách nhiệm chính như sau:
Mô tả công việc:
1.Thúc đẩy hoạt động bán hàng để đạt mục tiêu KPI công ty
Triển khai và theo dõi các chương trình ưu đãi bán hàng đã được phê duyệt tới các cơ sở trường bơi
Phối hợp xây dựng, điều chỉnh kịch bản telesale và triển khai bán hàng
Đề xuất các chương trình, công cụ bán hàng mới để thúc đẩy đội ngũ bán hàng
Phối hợp với bộ phận liên quan thực hiện các chiến dịch tiếp thị/quảng cáo thu lead và lan tỏa thương hiệu sản phẩm
Theo dõi số lượng Lead thu về theo chiến dịch quảng cáo và đốc thúc cơ sở chăm sóc Lead đúng thời hạn
Hỗ trợ telesales từ phễu “Lead” đến “Cuộc hẹn” cho các cơ sở
Chăm sóc, tư vấn khóa học cho khách hàng quan tâm qua kênh Facebook Messenger ASC
Với Mức Lương 700 - 850 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Hệ thống giáo dục Edufit Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ thống giáo dục Edufit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI