Tổng 68 kết quả / Từ khoá "Giám sát sản xuất"
Lọc nâng cao
Công việc Giám sát sản xuất

-

Có 68 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Nhu cầu tuyển dụng giám sát sản xuất đang tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự phát triển của các ngành công nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Với vai trò quan trọng trong việc quản lý quy trình làm việc và đảm bảo chất lượng sản phẩm, các công ty luôn tìm kiếm ứng viên có chuyên môn cao và kỹ năng quản lý hiệu quả. Mức lương cho vị trí này dao động từ 10.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng giám sát sản xuất

Giám sát sản xuất là vị trí chịu trách nhiệm quản lý và điều phối các hoạt động trong quy trình sản xuất tại nhà máy hoặc xưởng sản xuất. Người làm nhiệm vai trò này có nhiệm vụ đảm bảo các công đoạn sản xuất được thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động.

Nhu cầu tuyển dụng giám sát sản xuất đang tăng trưởng mạnh mẽ nhờ sự phát triển của các ngành công nghiệp sản xuất tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như thời trang, tiêu dùng, dược phẩm và công nghiệp. Với vai trò quan trọng trong việc quản lý quy trình sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm, các công ty luôn tìm kiếm ứng viên có chuyên môn cao và kỹ năng quản lý hiệu quả.

Do đó, công việc tuyển dụng giám sát sản xuất mang lại mức thu nhập ổn định, cơ hội học hỏi và thăng tiến. Sau khi tích lũy kinh nghiệm, bạn có thể tiến lên các vị trí như quản lý sản xuất, trưởng phòng kỹ thuật hoặc giám đốc điều hành. Đây cũng là một ngành nghề đầy tiềm năng, phù hợp với những ai đam mê tổ chức, quản lý và có định hướng phát triển lâu dài trong ngành sản xuất.

Nhu cầu tuyển dụng giám sát sản xuất hiện nay ngày càng tăng mạnh
Nhu cầu tuyển dụng giám sát sản xuất hiện nay ngày càng tăng mạnh

2. Mức lương trung bình của giám sát sản xuất

Theo như Job3s tìm hiểu, thu nhập trung bình tuyển dụng giám sát sản xuất dao động tùy thuộc vào kinh nghiệm, kỹ năng và yêu cầu đặc thù của từng ngành nghề. Đây là một công việc mang lại mức thu nhập ổn định cùng nhiều cơ hội thăng tiến, đặc biệt khi ứng viên sở hữu các kỹ năng ngoại ngữ hoặc chuyên môn sâu trong lĩnh vực cụ thể. Dưới đây là bảng tham khảo mức lương theo cấp bậc và lĩnh vực:

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm giám sát sản xuất

Mức lương dao động

( VNĐ/tháng)

Giám sát sản xuất

(1-3 năm kinh nghiệm)

 10.000.000 – 15.000.000

Giám sát sản xuất

(3-5 năm kinh nghiệm)

 15.000.000 – 20.000.000

Giám sát sản xuất

(5 năm kinh nghiệm trở lên)

 20.000.000 – 25.000.000
Giám sát sản xuất biết tiếng Anh 20.000.000 – 30.000.000
Giám sát sản xuất biết tiếng Trung 20.000.000 – 28.000.000

Mức lương theo lĩnh vực

Việc làm giám sát sản xuất

Mức lương dao động

( VNĐ/tháng)
Giám sát sản xuất thời trang 12.000.000 – 18.000.000
Giám sát sản xuất tiêu dùng 15.000.000 – 22.000.000
Giám sát sản xuất nội thất 14.000.000 – 20.000.000
Giám sát sản xuất giáo dục 12.000.000 – 17.000.000
Giám sát sản xuất công nghiệp 16.000.000 – 25.000.000
Giám sát sản xuất dược phẩm 18.000.000 – 30.000.000
Giám sát sản xuất phần mềm công nghệ 20.000.000 – 30.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của giám sát sản xuất

Công việc của giám sát sản xuất bao gồm các nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và đạt chất lượng mong đợi. Dưới đây là mô tả chi tiết công việc của một giám sát sản xuất:

Công việc của giám sát sản xuất là đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ
Công việc của giám sát sản xuất là đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra suôn sẻ

Lập kế hoạch và tổ chức công việc

  • Xây dựng kế hoạch sản xuất hàng ngày, hàng tuần dựa trên mục tiêu sản xuất của công ty.
  • Đảm bảo phân công công việc hợp lý cho từng nhóm sản xuất, tối ưu hóa nguồn lực và thời gian.

Giám sát và điều phối quá trình sản xuất

  • Giám sát toàn bộ quá trình sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng.
  • Đảm bảo rằng tất cả các công đoạn sản xuất được thực hiện đúng theo quy trình và kế hoạch đã đề ra.
  • Theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn và năng suất yêu cầu.

Quản lý và huấn luyện nhân viên sản xuất

  • Quản lý đội ngũ công nhân, hướng dẫn và đào tạo nhân viên về các quy trình, kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn lao động.
  • Đảm bảo đội ngũ nhân viên sản xuất tuân thủ các quy định, làm việc hiệu quả và đạt chất lượng cao.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm

  • Kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất.
  • Phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, đề xuất biện pháp khắc phục.

Quản lý thiết bị và bảo trì

  • Giám sát tình trạng của các máy móc, quản lý thiết bị sản xuất, đảm bảo chúng luôn hoạt động tốt và duy trì hiệu suất cao.
  • Phối hợp với bộ phận bảo trì để thực hiện bảo dưỡng định kỳ và sửa chữa khi cần thiết.

Giải quyết vấn đề và xử lý sự cố

  • Đưa ra các giải pháp nhanh chóng và hiệu quả khi gặp sự cố trong quá trình sản xuất, đảm bảo không làm gián đoạn tiến độ sản xuất.
  • Đánh giá nguyên nhân và khắc phục sự cố để tránh tái diễn trong tương lai.

Báo cáo và theo dõi kết quả sản xuất

  • Theo dõi và báo cáo kết quả sản xuất cho cấp quản lý, bao gồm số lượng sản phẩm sản xuất được, hiệu suất và chất lượng.
  • Đưa ra các phân tích và đề xuất cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc.

Tuân thủ các quy định an toàn lao động

  • Đảm bảo mọi hoạt động sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động.
  • Giám sát nhân viên đeo đầy đủ bảo hộ lao động và làm việc trong môi trường an toàn.

Giám sát sản xuất đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sự liên tục và hiệu quả của quy trình sản xuất. Nhân viên không chỉ đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và tiến độ mà còn là người dẫn dắt đội ngũ để hoàn thành mục tiêu công ty.

4. Lĩnh vực việc làm giám sát sản xuất

Lĩnh vực việc làm giám sát sản xuất bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau, có yêu cầu và đặc điểm công việc riêng biệt. Dưới đây là mô tả về công việc giám sát sản xuất trong một số lĩnh vực:

Giám sát sản xuất phổ biến ở các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau
Giám sát sản xuất phổ biến ở các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau

Giám sát sản xuất thời trang

Giám sát sản xuất thời trang là công việc liên quan đến việc quản lý và giám sát toàn bộ quy trình sản xuất từ thiết kế, cắt may, đến hoàn thiện sản phẩm. Người giám sát phải đảm bảo các sản phẩm thời trang được sản xuất đúng chất lượng, mẫu mã và yêu cầu kỹ thuật.

Giám sát sản xuất tiêu dùng

Giám sát sản xuất tiêu dùng bao gồm việc giám sát các quy trình sản xuất của các sản phẩm tiêu dùng như thực phẩm, đồ gia dụng, mỹ phẩm và các sản phẩm khác được tiêu thụ hàng ngày.

Giám sát sản xuất nội thất

Giám sát sản xuất nội thất là công việc quản lý và giám sát toàn bộ quy trình sản xuất các sản phẩm nội thất như bàn, ghế, tủ, giường và các sản phẩm trang trí nội thất khác. Công việc chính của giám sát sản xuất nội thất bao gồm quản lý quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm,...

Giám sát sản xuất giáo dục

Giám sát sản xuất giáo dục là vị trí chịu trách nhiệm quản lý và điều phối các hoạt động sản xuất, cung ứng sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến giáo dục như sản xuất tài liệu học tập, giáo cụ, thiết bị giáo dục, hoặc tổ chức chương trình đào tạo. Công việc này đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn về giáo dục và kỹ năng quản lý sản xuất.

Giám sát sản xuất công nghiệp

Giám sát sản xuất công nghiệp là vị trí đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành và kiểm soát các quy trình sản xuất tại các nhà máy, phân xưởng thuộc lĩnh vực công nghiệp. Đây là công việc đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ năng quản lý, kiến thức kỹ thuật và khả năng tối ưu hóa hiệu quả sản xuất để đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Giám sát sản xuất dược phẩm

Giám sát sản xuất dược phẩm là vị trí chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động việc làm sản xuất dược phẩm, đảm bảo sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao, tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về an toàn, pháp luật trong ngành y tế.

Giám sát sản xuất phần mềm công nghệ

Giám sát sản xuất phần mềm công nghệ là vị trí chịu trách nhiệm quản lý và điều phối các quy trình phát triển phần mềm, đảm bảo sản phẩm phần mềm được phát triển đúng tiến độ, đạt tiêu chuẩn chất lượng, phù hợp với yêu cầu của khách hàng hoặc mục tiêu kinh doanh của công ty.

5. Yêu cầu đối với việc làm giám sát sản xuất

Yêu cầu đối với việc làm giám sát sản xuất thường bao gồm các kỹ năng, kiến thức chuyên môn và phẩm chất cá nhân, cụ thể như:

Yêu cầu đối với giám sát sản xuất khá nghiêm khắc, trình độ phải tốt
Yêu cầu đối với giám sát sản xuất khá nghiêm khắc, trình độ phải tốt

Kiến thức chuyên môn

  • Hiểu biết về quy trình sản xuất, kỹ thuật sản xuất và các công nghệ liên quan đến ngành nghề cụ thể.
  • Kiến thức về chất lượng sản phẩm, kiểm tra chất lượng và các quy định an toàn lao động.

Kỹ năng quản lý

  • Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhóm, phân công công việc và giám sát tiến độ công việc.
  • Kỹ năng tổ chức và điều phối sản xuất hiệu quả để đạt mục tiêu chất lượng và thời gian.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

  • Khả năng xử lý các sự cố trong sản xuất, đưa ra quyết định kịp thời và chính xác để đảm bảo tiến độ.
  • Kỹ năng phân tích và cải tiến quy trình sản xuất để nâng cao hiệu quả và giảm thiểu lãng phí.

Kỹ năng giao tiếp và phối hợp

  • Khả năng giao tiếp rõ ràng với các bộ phận khác nhau trong công ty, đặc biệt là bộ phận sản xuất và quản lý cấp cao.
  • Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các đồng nghiệp để đạt được mục tiêu chung.

Yêu cầu về kinh nghiệm

  • Thường yêu cầu ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong công việc giám sát sản xuất hoặc trong các vị trí liên quan.
  • Kinh nghiệm trong các công ty sản xuất, đặc biệt là các ngành sản xuất công nghiệp như điện tử, thực phẩm, dệt may, hoặc cơ khí.

Yêu cầu về phẩm chất cá nhân

  • Sự tỉ mỉ, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
  • Khả năng làm việc dưới áp lực, thích ứng với môi trường làm việc thay đổi nhanh chóng và liên tục.

6. Khu vực tuyển dụng giám sát sản xuất nhiều

Vị trí giám sát sản xuất đang trở thành một trong những công việc được tuyển dụng nhiều tại các khu vực trọng điểm kinh tế như Hà NộiTP. HCM. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất không ngừng tìm kiếm nhân tài để đáp ứng quá trình vận hành hiệu quả và phát triển bền vững.

Khu vực tuyển giám sát sản xuất thường tập trung ở các thành phố lớn
Khu vực tuyển giám sát sản xuất thường tập trung ở các thành phố lớn

6.1. Tuyển dụng giám sát sản xuất Hà Nội

Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng giám sát sản xuất ngày càng tăng, đặc biệt tại các khu công nghiệp trọng điểm như Bắc Thăng Long, Quang Minh, Nội Bài và Thạch Thất. Đây là các khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất trong các ngành như điện tử, cơ khí, dệt may và chế biến thực phẩm. Mức lương cho vị trí giám sát sản xuất tại Hà Nội dao động từ 12.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và lĩnh vực sản xuất cụ thể.

6.2. Tuyển dụng giám sát sản xuất TP. HCM

Tại TP. HCM, nhu cầu tuyển dụng giám sát sản xuất đang có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt tại các khu công nghiệp và khu chế xuất lớn như Quận 9, Quận 7, Bình Chánh và Tân Tạo. Vị trí này yêu cầu các kỹ năng về quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng và điều phối hoạt động giữa các phòng ban để đảm bảo hiệu quả sản xuất. Mức lương trung bình cho công việc giám sát sản xuất tại TP. HCM dao động từ 12.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào trình độ ứng viên và quy mô doanh nghiệp.

Ngoài Hà Nội và TP. HCM, nhiều tỉnh thành khác cũng có nhu cầu tuyển dụng giám sát sản xuất, đặc biệt tại các khu vực có ngành công nghiệp phát triển. Các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bắc Ninh là những điểm nóng về tuyển dụng. Mức lương tại các khu vực này dao động từ 10.000.000 – 18.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào ngành nghề và quy mô doanh nghiệp.

Nhìn chung, tuyển dụng giám sát sản xuất tập trung vào việc đảm bảo chất lượng và hiệu suất thông qua giám sát quy trình, tối ưu năng suất và giảm lỗi, áp dụng trong các lĩnh vực như thời trang, tiêu dùng, công nghiệp, dược phẩm, công nghệ. Với sự phát triển của ngành sản xuất, nhu cầu nhân lực ngày càng tăng, mang lại cơ hội nghề nghiệp lâu dài, thăng tiến cao và thu nhập ổn định. Đây là lựa chọn triển vọng cho những ai đam mê công nghệ và quản lý quy trình.