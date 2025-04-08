Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Giám sát sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Sơn La: Son La, Thành phố Sơn La

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

KHU VỰC TUYỂN DỤNG: QUẢNG NINH, BẮC NINH, SƠN LA
Chịu trách nhiệm trước Trưởng Bán Hàng Vùng về:
1. Triển khai, thực hiện các kế hoạch, hoạt động bán hàng chi tiết được cấp trên giao đối với đội bán hàng có quản lý.
2. Chịu trách nhiệm thực thi, thực hiện các công việc, kế hoạch, hoạt động liên quan đến phát triển khách hàng, đối tác, thương hiệu, thị trường thông qua đội bán hàng Nhà Phân Phối.
3. Bố trí, phân tuyến ghé thăm tối ưu; thực hiện việc huấn luyện & đánh giá hiệu quả thực hiện công việc Nhân Viên Bán Hàng Nhà Phân Phối
4. Xây dựng quan hệ và dịch vụ khách hàng tốt đẹp.
5. Quản lý chất lượng thông tin nhân viên Nhà Phân Phối, thông tin khách hàng được cập nhật, khai báo trên hệ thống
nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh được giao về: doanh thu, thị phần, phân phối, trưng bày, hình ảnh, sự hiện diện… tại địa bàn phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

HỌC VẤN & CHUYÊN NGÀNH:

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10, Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-san-xuat-thu-nhap-thuong-luong-tai-son-la-job348810
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Masan Consumer Holdings
Tuyển Giám sát sản xuất Masan Consumer Holdings làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Masan Consumer Holdings
Hạn nộp: 08/09/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton
Hạn nộp: 04/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hải Phòng Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm The American School (TAS)
Tuyển Giám sát sản xuất The American School (TAS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
The American School (TAS)
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần AVT International
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần AVT International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần AVT International
Hạn nộp: 01/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Hạn nộp: 07/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Carlsberg Vietnam
Tuyển Giám sát sản xuất Carlsberg Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Carlsberg Vietnam
Hạn nộp: 24/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 08/05/2025
Sơn La Quảng Ninh Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 700 USD
Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Hạn nộp: 15/10/2025
Bắc Ninh Còn 30 ngày để ứng tuyển 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 45 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUPITER VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/10/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GREAT LOTUS VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Masan Consumer Holdings
Tuyển Giám sát sản xuất Masan Consumer Holdings làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Masan Consumer Holdings
Hạn nộp: 08/09/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Công Nghiệp Germton
Hạn nộp: 04/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hải Phòng Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm The American School (TAS)
Tuyển Giám sát sản xuất The American School (TAS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
The American School (TAS)
Hạn nộp: 03/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần AVT International
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần AVT International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần AVT International
Hạn nộp: 01/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ricons
Hạn nộp: 07/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
Hạn nộp: 26/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Carlsberg Vietnam
Tuyển Giám sát sản xuất Carlsberg Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Carlsberg Vietnam
Hạn nộp: 24/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Sơn La thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Hạn nộp: 08/05/2025
Sơn La Quảng Ninh Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất