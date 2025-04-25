Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần AVT International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần AVT International
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
- Khảo sát dự án
- Trình duyệt mẫu vật liệu
- Lập kế hoạch thi công
- Kiểm tra và triển khai thi công theo bản vẽ
- Quản lý kế hoạch nhập vật tư theo tiến độ thi công
- Quản lý tiến độ và chất lượng thi công
- Phối hợp với chỉ huy trưởng để giải quyết các vấn đề trên công trường
- Nghiệm thu công việc, nghiệm thu khối lượng hoàn thành
- Kiểm tra lỗi thi công
- Báo cáo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có hiểu biết về hệ thống cơ điện các dự án văn phòng trong các tòa nhà; các nhà hàng và cửa hàng trong trung tâm thương mại
- Thành thạo MS word, excel, power point, Autocad và các phần mềm liên quan công việc.
- Có khả năng giao tiếp với khách hàng, báo cáo công việc, ham học hỏi.
- Khả năng lên kế hoạch tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tại Công Ty Cổ Phần AVT International Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần AVT International
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
