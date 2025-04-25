Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần AVT International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất

- Khảo sát dự án

- Trình duyệt mẫu vật liệu

- Lập kế hoạch thi công

- Kiểm tra và triển khai thi công theo bản vẽ

- Quản lý kế hoạch nhập vật tư theo tiến độ thi công

- Quản lý tiến độ và chất lượng thi công

- Phối hợp với chỉ huy trưởng để giải quyết các vấn đề trên công trường

- Nghiệm thu công việc, nghiệm thu khối lượng hoàn thành

- Kiểm tra lỗi thi công

- Báo cáo

Yêu Cầu Công Việc

- Có hiểu biết về hệ thống cơ điện các dự án văn phòng trong các tòa nhà; các nhà hàng và cửa hàng trong trung tâm thương mại

- Thành thạo MS word, excel, power point, Autocad và các phần mềm liên quan công việc.

- Có khả năng giao tiếp với khách hàng, báo cáo công việc, ham học hỏi.

- Khả năng lên kế hoạch tốt, làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại Công Ty Cổ Phần AVT International Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần AVT International

