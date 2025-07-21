Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 21/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025
Giám sát sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô CN5.6B KCNĐình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: Hải Phòng/ Bình Dương
Mô tả công việc:
- Chịu trách nhiệm tổ chức, giám sát công việc lắp đặt, nâng hạ, di dời thiết bị tại công trường.
- Giám sát và quản lý nhân lực tại công trường, điều hành việc thi công của các nhà thầu phụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, cơ khí…hoặc các chuyên ngành có liên quan đến kỹ thuật
- Sử dụng thành thạo phần mềm autocad, đọc bản vẽ kỹ thuật.
- Tiếng Anh (Tiếng Nhật là một lợi thế)
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
* Quyền lợi:
- Ký hợp đồng lao động dài hạn
- Được tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm rủi ro tai nạn, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe…
- Thưởng 02 lần/ năm
- Phụ cấp làm việc theo dự án

Tại Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam)

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN5.6B Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

