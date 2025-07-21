Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Nippon Express Engineering (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô CN5.6B KCNĐình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, TP Hải Phòng

Địa điểm làm việc: Hải Phòng/ Bình Dương

Mô tả công việc:

- Chịu trách nhiệm tổ chức, giám sát công việc lắp đặt, nâng hạ, di dời thiết bị tại công trường.

- Giám sát và quản lý nhân lực tại công trường, điều hành việc thi công của các nhà thầu phụ.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, cơ khí…hoặc các chuyên ngành có liên quan đến kỹ thuật

- Sử dụng thành thạo phần mềm autocad, đọc bản vẽ kỹ thuật.

- Tiếng Anh (Tiếng Nhật là một lợi thế)

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

* Quyền lợi:

- Ký hợp đồng lao động dài hạn

- Được tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm rủi ro tai nạn, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe…

- Thưởng 02 lần/ năm

- Phụ cấp làm việc theo dự án

