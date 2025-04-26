Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự làm việc tại các dự án, Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central tuyển dụng vị trí: GIÁM SÁT CƠ ĐIỆN (GSME)

Mô Tả Công Việc:

• Thực hiện công tác bóc khối lượng, lập báo giá…mảng cơ điện (MEP) tại dự án.

• Lập tiến độ và triển khai các bản vẽ thi công.

• Giám sát các nhà thầu phụ, đội thi công trong công tác MEP.

• Liên hệ với các nhà thầu phụ, lập hợp đồng mua bán, theo dõi và quản lý hợp đồng với nhà thầu phụ.

• Nghiệm thu các hạng mục thi công MEP.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám Đốc Dự Án và Chỉ Huy Trưởng.