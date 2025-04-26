Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
- Hồ Chí Minh: 204/9 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương 500 - 1 USD
Nhằm đáp ứng nhu cầu nhân sự làm việc tại các dự án, Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central tuyển dụng vị trí: GIÁM SÁT CƠ ĐIỆN (GSME)
Mô Tả Công Việc:
• Thực hiện công tác bóc khối lượng, lập báo giá…mảng cơ điện (MEP) tại dự án.
• Lập tiến độ và triển khai các bản vẽ thi công.
• Giám sát các nhà thầu phụ, đội thi công trong công tác MEP.
• Liên hệ với các nhà thầu phụ, lập hợp đồng mua bán, theo dõi và quản lý hợp đồng với nhà thầu phụ.
• Nghiệm thu các hạng mục thi công MEP.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám Đốc Dự Án và Chỉ Huy Trưởng.
Với Mức Lương 500 - 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất từ 03 – 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thi công hạng mục MEP; chấp nhận tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp nếu tiềm năng.
• Tiếng Anh giao tiếp; sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành, tin học văn phòng.
Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Central
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
