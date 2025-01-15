Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN làm việc tại Tiền Giang thu nhập Đến 30 Triệu

Giám sát sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN làm việc tại Tiền Giang thu nhập Đến 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN

Giám sát sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Tiền Giang: Tien Giang, Vietnam

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Đến 30 Triệu

• Đề xuất, triển khai và quản lý kế hoạch bán hàng phù hợp với định hướng chiến lược của công ty và Tổng công ty (sản lượng, thị phần, doanh thu, lợi nhuận thuần từ HĐKD, phân tích lời lỗ, độ phủ thị trường, nhận diện thương hiệu…)
• Phân bổ chỉ tiêu sản lượng và phát triển thị trường cho đội ngũ Nhân viên (cấp cao) - Đại diện bán hàng, Nhân viên bán hàng phụ trách
• Lập lộ trình thăm viếng khách hàng cho Nhân viên (cấp cao) - Đại diện bán hàng, Nhân viên bán hàng trình Trưởng phòng/ Trợ lý trưởng phòng – Kinh doanh khu vực phê duyệt
Triển khai các chương trình HTBH, cụ thể:
• Phân bổ sản lượng, vật phẩm quảng cáo và hướng dẫn thực hiện cho đội ngũ bán hàng phụ trách
• Giám sát, kiểm soát và hỗ trợ thực hiện các chương trình HTBH
• Đánh giá hiệu quả từng chương trình HTBH và đề xuất biện pháp gia tăng hiệu quả
• Thực hiện kế hoạch thăm viếng khách hàng ngẫu nhiên để kiểm tra, đánh giá việc thăm viếng khách hàng, trưng bày của Nhân viên
• Quản lý nhà phân phối (số lượng bán ra, thu hồi công nợ, SKUs có sẵn, quay vòng tồn kho và mức độ tồn kho) và triển khai các chương trình hỗ trợ nhà phân phối.
• Đánh giá hiệu quả nhà phân phối và đề xuất tái ký/ chấm dứt/ ký mới hợp đồng thương mại
• Giám sát việc thực hiện các hoạt động quảng bá, xây dựng hình ảnh nhãn hiệu, trưng bày và lên bảng hiệu tại các điểm bán

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 11 Khóm Tân Vĩnh Thuận, Phường Tân Ngãi, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất