Tuyển Giám sát sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN SÔNG TIỀN làm việc tại Tiền Giang thu nhập Đến 30 Triệu

• Đề xuất, triển khai và quản lý kế hoạch bán hàng phù hợp với định hướng chiến lược của công ty và Tổng công ty (sản lượng, thị phần, doanh thu, lợi nhuận thuần từ HĐKD, phân tích lời lỗ, độ phủ thị trường, nhận diện thương hiệu…)

• Phân bổ chỉ tiêu sản lượng và phát triển thị trường cho đội ngũ Nhân viên (cấp cao) - Đại diện bán hàng, Nhân viên bán hàng phụ trách

• Lập lộ trình thăm viếng khách hàng cho Nhân viên (cấp cao) - Đại diện bán hàng, Nhân viên bán hàng trình Trưởng phòng/ Trợ lý trưởng phòng – Kinh doanh khu vực phê duyệt

Triển khai các chương trình HTBH, cụ thể:

• Phân bổ sản lượng, vật phẩm quảng cáo và hướng dẫn thực hiện cho đội ngũ bán hàng phụ trách

• Giám sát, kiểm soát và hỗ trợ thực hiện các chương trình HTBH

• Đánh giá hiệu quả từng chương trình HTBH và đề xuất biện pháp gia tăng hiệu quả

• Thực hiện kế hoạch thăm viếng khách hàng ngẫu nhiên để kiểm tra, đánh giá việc thăm viếng khách hàng, trưng bày của Nhân viên

• Quản lý nhà phân phối (số lượng bán ra, thu hồi công nợ, SKUs có sẵn, quay vòng tồn kho và mức độ tồn kho) và triển khai các chương trình hỗ trợ nhà phân phối.

• Đánh giá hiệu quả nhà phân phối và đề xuất tái ký/ chấm dứt/ ký mới hợp đồng thương mại

• Giám sát việc thực hiện các hoạt động quảng bá, xây dựng hình ảnh nhãn hiệu, trưng bày và lên bảng hiệu tại các điểm bán