Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty CP Phân Phối Và Bán Lẻ BT (Btcom) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 800 USD

- Lập kế hoạch phát triển hệ thống phân phối của công ty tại địa bàn có NPP của Công ty và các NPP thuộc địa bàn mình đảm trách mở NPP.

- Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng, gia tăng năng lực làm việc của đội nhóm

- Kiểm soát việc cập nhật danh sách khách hàng, lộ trình, tuyến, điểm bán hàng của nhân viên bán hàng để chủ động quản lý sự sẵn có của thương hiệu/sản phẩm tại các điểm bán hàng và phát triển liên tục việc phân phối ở từng khu vực cụ thể cho cả khách hàng hiện tại và khách hàng mới.

- Đảm bảo luôn đạt các mục tiêu về sản lượng hàng bán ra, về độ phủ, về tiêu chuẩn trưng bày hàng hóa, tối ưu hóa việc sử dụng các vật dụng hỗ trợ bán hàng tại các điểm bán khách hàng trong địa bàn.

- Phân tích / Đánh giá các điểm mạnh / Yếu của sản phẩn của Công ty & Đối thủ về nhiều yếu tố để có giải pháp hợp lý cho từng loại sản phẩm.

- Thống kê số liệu bán hàng, tổng hợp báo cáo tuần/tháng/cơ sở dữ liệu và đưa ra kết luận/kiến nghị có liên quan để hỗ trợ các quyết định kinh doanh của các khu vực theo định kỳ.

- Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với các đại lý, NPP, khách hàng... trong địa bàn phụ trách

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc