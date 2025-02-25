Tuyển Giám sát thi công nội thất BT International Corp. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 628 - 785 USD

1. MÔ TẢ TÓM TẮT CÔNG VIỆC

1.1. Xây dựng đội ngũ kỹ thuật đủ mạnh, phục vụ việc thi công tất cả các công trình, dự án của Công ty.

1.2. Lập, tổ chức, giám sát triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án thực hiện việc thi công lắp đặt Dự án theo các hợp đồng, thỏa thuận giữa Công ty và khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

2. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH/ THE MAIN MISSIONS:

2.1. Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm triển khai các dự án / nhóm dự án được phân công.

2.2. Chịu trách nhiệm về vấn đề kỹ thuật lắp đặt, chất lượng, biện pháp thi công của toàn bộ dự án, bao gồm cả bóc tách vật tư ban đầu, chuẩn hóa vật tư lắp đặt, bản vẽ lắp đặt.

2.3. Lập phương án, tổ chức triển khai, đôn đốc hàng hóa, tổ đội thầu phụ, giám sát việc thi công lắp đặt đối với từng dự án được phân công.

2.4. Lập và giám sát việc thực hiện các phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thi công theo các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của chủ đầu tư.

2.5. Khi có vấn đề kỹ thuật phát sinh: chủ động phối hợp bộ phận kỹ thuật/ dịch vụ để đưa ra giải pháp, trường hợp không thể giải quyết do vượt thẩm quyền hoặc cần lãnh đạo cấp cao hơn làm việc với khách hàng thì báo cáo về cho Project Manager để có phương án giải quyết, sau đó triển khai thực hiện.

2.6. Tham gia công tác kiểm tra mặt bằng, chịu trách nhiệm các thông số khảo sát thực tế, phối hợp với các nhà thầu khác (xây dựng, nội MEP, nội thất, v.v.) hoặc nội bộ (P. Thiết kế, Nhà máy, P. Mua hàng) liên quan đến các dự án được phân công phụ trách.