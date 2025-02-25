Tuyển Giám sát thi công nội thất BT International Corp. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 628 - 785 USD

Tuyển Giám sát thi công nội thất BT International Corp. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 628 - 785 USD

BT International Corp.
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
BT International Corp.

Giám sát thi công nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát thi công nội thất Tại BT International Corp.

Mức lương
628 - 785 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 628 - 785 USD

1. MÔ TẢ TÓM TẮT CÔNG VIỆC
1.1. Xây dựng đội ngũ kỹ thuật đủ mạnh, phục vụ việc thi công tất cả các công trình, dự án của Công ty.
1.2. Lập, tổ chức, giám sát triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án thực hiện việc thi công lắp đặt Dự án theo các hợp đồng, thỏa thuận giữa Công ty và khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
2. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH/ THE MAIN MISSIONS:
2.1. Quản lý, giám sát và chịu trách nhiệm triển khai các dự án / nhóm dự án được phân công.
2.2. Chịu trách nhiệm về vấn đề kỹ thuật lắp đặt, chất lượng, biện pháp thi công của toàn bộ dự án, bao gồm cả bóc tách vật tư ban đầu, chuẩn hóa vật tư lắp đặt, bản vẽ lắp đặt.
2.3. Lập phương án, tổ chức triển khai, đôn đốc hàng hóa, tổ đội thầu phụ, giám sát việc thi công lắp đặt đối với từng dự án được phân công.
2.4. Lập và giám sát việc thực hiện các phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thi công theo các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của chủ đầu tư.
2.5. Khi có vấn đề kỹ thuật phát sinh: chủ động phối hợp bộ phận kỹ thuật/ dịch vụ để đưa ra giải pháp, trường hợp không thể giải quyết do vượt thẩm quyền hoặc cần lãnh đạo cấp cao hơn làm việc với khách hàng thì báo cáo về cho Project Manager để có phương án giải quyết, sau đó triển khai thực hiện.
2.6. Tham gia công tác kiểm tra mặt bằng, chịu trách nhiệm các thông số khảo sát thực tế, phối hợp với các nhà thầu khác (xây dựng, nội MEP, nội thất, v.v.) hoặc nội bộ (P. Thiết kế, Nhà máy, P. Mua hàng) liên quan đến các dự án được phân công phụ trách.

Với Mức Lương 628 - 785 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại BT International Corp. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BT International Corp.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BT International Corp.

BT International Corp.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 149c Truong Dinh street, ward 9, district 3, HCMC

