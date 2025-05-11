Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hải Dương thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hải Dương thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Giáo viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: 74 Đinh Tiên Hoàng

- phường Hải Tân, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình đã được phê duyệt theo từng cấp độ.
- Chuẩn bị giáo án và nội dung chương trình theo từng buổi giảng dạy.
- Đánh giá và bồi dưỡng cho các học viên yếu, kém.
- Theo dõi, phát hiện và nuôi dưỡng năng khiếu, tài năng của trẻ.
- Phối hợp với gia đình để lên KH chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà.
- Thực hiện báo cáo đột xuất và định kỳ theo kế hoạch.
- Phối hợp với các bộ phận khác trong nhà trường để triển khai các sự kiện cho các con.
- THỜI GIAN LÀM VIỆC: + Từ 6h40’ đến 5h( từ thứ 2 đến thứ 6)
+ Thứ 7 luân phiên 2 buổi/tháng
+ Chủ nhật: Nghỉ

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ 22 - 35 tuổi.
- Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm mầm non trở lên.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường tương đương.
- Pháp âm chuẩn, chất giọng truyền cảm, am hiểu tâm lý trẻ theo từng giai đoạn.
- Yêu trẻ và tâm huyết với nghề, nhiệt tình, sáng tạo
- Có kỹ năng sư phạm, truyền đạt tốt.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao.
- Chủ động sáng tạo trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương:6 triệu - 8triệu+ Thưởng.
- Được hưởng các chế độ khác theo luật (BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết theo quy định)
- Được giảm 50% -70% học phí cho con khi theo học tại hệ thống nhà trường và hệ thống anh ngữ Scots.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty( Du lịch, thưởng lễ, tết, Bảo Hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ...)
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy - Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

