Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hải Dương thu nhập 6 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Dương: 74 Đinh Tiên Hoàng - phường Hải Tân, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc

- Chăm sóc, giáo dục trẻ theo chương trình đã được phê duyệt theo từng cấp độ.

- Chuẩn bị giáo án và nội dung chương trình theo từng buổi giảng dạy.

- Đánh giá và bồi dưỡng cho các học viên yếu, kém.

- Theo dõi, phát hiện và nuôi dưỡng năng khiếu, tài năng của trẻ.

- Phối hợp với gia đình để lên KH chăm sóc và giáo dục trẻ tại nhà.

- Thực hiện báo cáo đột xuất và định kỳ theo kế hoạch.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong nhà trường để triển khai các sự kiện cho các con.

- THỜI GIAN LÀM VIỆC: + Từ 6h40’ đến 5h( từ thứ 2 đến thứ 6)

+ Thứ 7 luân phiên 2 buổi/tháng

+ Chủ nhật: Nghỉ

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ 22 - 35 tuổi.

- Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm mầm non trở lên.

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường tương đương.

- Pháp âm chuẩn, chất giọng truyền cảm, am hiểu tâm lý trẻ theo từng giai đoạn.

- Yêu trẻ và tâm huyết với nghề, nhiệt tình, sáng tạo

- Có kỹ năng sư phạm, truyền đạt tốt.

- Có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao.

- Chủ động sáng tạo trong công việc.

Quyền Lợi

- Mức lương:6 triệu - 8triệu+ Thưởng.

- Được hưởng các chế độ khác theo luật (BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết theo quy định)

- Được giảm 50% -70% học phí cho con khi theo học tại hệ thống nhà trường và hệ thống anh ngữ Scots.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty( Du lịch, thưởng lễ, tết, Bảo Hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ...)

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển

