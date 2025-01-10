Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PMP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PMP
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 411 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Đứng lớp giảng dạy theo phương pháp và nội dung của Trung tâm (được đào tạo và hướng dẫn)
Đảm bảo đầu ra học viên
Các công việc khác bao gồm: học vụ (full-time) và chăm sóc học viên - theo sự phân công của Trưởng Bộ phận
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tiếng Anh (Sư phạm Anh, Tổng hợp Anh). Có chứng chỉ giảng dạy nếu trái ngành.
Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế
Yêu nghề dạy, năng động, nhiệt huyết
Có trách nhiệm với công việc
Gắn bó lâu dài với trung tâm (ít nhất 2 năm)
Chứng chỉ:
GV KIDS: Bằng IELTS từ 6.5 hoặc trình độ tiếng Anh tương đương
GV KIDS:
GV IELTS: Bằng IELTS từ 7.5
GV IELTS:
GV AVGT: Bằng IELTS từ 7.0
GV AVGT:
Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PMP Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH, ngày phép năm
Thưởng giáo viên xuất sắc
Thưởng Tết
Du lịch team building
Được tham gia các khoá đào tạo chuyên môn và kỹ năng cần thiết
Mức lương: thỏa thuận
Fulltime: 10 – 16 triệu/1 tháng tùy vào chương trình dạy
Fulltime:
Part-time AVGT: 220.000 – 350.000 đồng/ca dạy (1h45ph/ca dạy)
Part-time AVGT:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PMP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
