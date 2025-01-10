Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PMP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 411 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Đứng lớp giảng dạy theo phương pháp và nội dung của Trung tâm (được đào tạo và hướng dẫn)

Đảm bảo đầu ra học viên

Các công việc khác bao gồm: học vụ (full-time) và chăm sóc học viên - theo sự phân công của Trưởng Bộ phận

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tiếng Anh (Sư phạm Anh, Tổng hợp Anh). Có chứng chỉ giảng dạy nếu trái ngành.

Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế

Yêu nghề dạy, năng động, nhiệt huyết

Có trách nhiệm với công việc

Gắn bó lâu dài với trung tâm (ít nhất 2 năm)

Chứng chỉ:

GV KIDS: Bằng IELTS từ 6.5 hoặc trình độ tiếng Anh tương đương

GV KIDS:

GV IELTS: Bằng IELTS từ 7.5

GV IELTS:

GV AVGT: Bằng IELTS từ 7.0

GV AVGT:

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PMP Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, ngày phép năm

Thưởng giáo viên xuất sắc

Thưởng Tết

Du lịch team building

Được tham gia các khoá đào tạo chuyên môn và kỹ năng cần thiết

Mức lương: thỏa thuận

Fulltime: 10 – 16 triệu/1 tháng tùy vào chương trình dạy

Fulltime:

Part-time AVGT: 220.000 – 350.000 đồng/ca dạy (1h45ph/ca dạy)

Part-time AVGT:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO PMP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin