Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO KỲ NGUYÊN làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 12 - 35 Triệu

Mức lương 12 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: 99 - 101 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu ...và 3 địa điểm khác, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 35 Triệu

• Giảng dạy các khóa học IELTS từ cấp độ cơ bản đến luyện đề

• Xây dựng giáo án và phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học viên.

• Theo dõi, đánh giá và phản hồi tiến độ học tập của học viên.

• Tham gia các hoạt động ngoại khóa và sự kiện liên quan đến IELTS của Trung tâm. Hoặc các hoạt động sự kiện quảng bá thương hiệu của Trung tâm

• Hỗ trợ học viên chuẩn bị tâm lý và kỹ năng cần thiết cho kỳ thi IELTS chính thức.

• Phối hợp với các phòng ban khác trong việc tổ chức và quản lý lớp học.

• Tham gia các dự án xây dựng chương trình giảng dạy khi được phân công

Với Mức Lương 12 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh hoặc các chuyên ngành liên quan,

- Đối với cấp độ Kid, Teen: có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 1 năm, trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.5

- Đối với cấp độ IELTS: có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 2 năm, trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 8.0

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO KỲ NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển và thăng tiến.

- 1 ngày nghỉ cố định/tuần, 12 ngày nghỉ phép/năm.

- Được đóng BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. .

- Đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÀO TẠO KỲ NGUYÊN

