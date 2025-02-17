Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Giáo viên tiếng Anh

Mức lương
5 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1C Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 5 - 18 Triệu

Giảng dạy tiếng Anh các lớp được phân công theo lịch đã đăng ký. Cấp độ giảng dạy: được đăng ký cấp độ giảng dạy theo nguyện vọng. Gồm các chương trình: STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, TOEIC, Tiếng Anh giao tiếp, gia sư 1:1,...
Biên soạn Powerpoint, Quizlet, Kahoot để phục vụ cho công tác giảng dạy
Tham gia soạn thảo, biên tập syllabus, lesson plan cùng các phương pháp cải thiện chất lượng giảng dạy.
Trực tiếp hỗ trợ giải đáp kiến thức của học viên trong khoá học, chấm bài và đánh giá chi tiết bài tập của học viên.
Đánh giá và báo cáo chi tiết tình hình học tập của từng học viên trên hệ thống.
Chấm thi và đánh giá chi tiết bài làm của thí sinh.
Tham gia ghi hình, livestream giảng dạy các khoá học online của TOKI.
Phối hợp thực hiện các dự án xây dựng hình ảnh và phát triển thương hiệu của TOKI.

Với Mức Lương 5 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên/ Cử nhân Đại học, ưu tiên đại học Sư Phạm và có chứng nghỉ nghiệp vụ Sư phạm
Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng. - Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ và trách nhiệm cao với công việc.
Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho người đi làm là một lợi thế.
Có chứng chỉ Sư Phạm (như CELTA, TESOL) hoặc bằng cấp tương đương 7.5 IELTS trở lên. Đính kèm file scan bằng cấp
Nếu ứng viên dạy online: Có máy tính cá nhân, có webcam, có mic, có đường truyền Internet ổn định. Có không gian, địa điểm phù hợp để giảng dạy.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và mức đãi ngộ hấp dẫn: 60,000đ - 300,000đ/giờ tùy level dạy và trình độ thực tế.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1C Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh

