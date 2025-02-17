Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 1C Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 5 - 18 Triệu
Giảng dạy tiếng Anh các lớp được phân công theo lịch đã đăng ký. Cấp độ giảng dạy: được đăng ký cấp độ giảng dạy theo nguyện vọng. Gồm các chương trình: STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, PET, TOEIC, Tiếng Anh giao tiếp, gia sư 1:1,...
Biên soạn Powerpoint, Quizlet, Kahoot để phục vụ cho công tác giảng dạy
Tham gia soạn thảo, biên tập syllabus, lesson plan cùng các phương pháp cải thiện chất lượng giảng dạy.
Trực tiếp hỗ trợ giải đáp kiến thức của học viên trong khoá học, chấm bài và đánh giá chi tiết bài tập của học viên.
Đánh giá và báo cáo chi tiết tình hình học tập của từng học viên trên hệ thống.
Chấm thi và đánh giá chi tiết bài làm của thí sinh.
Tham gia ghi hình, livestream giảng dạy các khoá học online của TOKI.
Phối hợp thực hiện các dự án xây dựng hình ảnh và phát triển thương hiệu của TOKI.
Với Mức Lương 5 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng. - Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ và trách nhiệm cao với công việc.
Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho người đi làm là một lợi thế.
Có chứng chỉ Sư Phạm (như CELTA, TESOL) hoặc bằng cấp tương đương 7.5 IELTS trở lên. Đính kèm file scan bằng cấp
Nếu ứng viên dạy online: Có máy tính cá nhân, có webcam, có mic, có đường truyền Internet ổn định. Có không gian, địa điểm phù hợp để giảng dạy.
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TOKI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI