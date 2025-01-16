Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Con Đường Hoa Ngữ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Đại La, Hoàng Mai, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

1. Phụ trách một số công việc giảng dạy tiếng Trung, bao gồm các lớp học thử, các khóa học mới do công ty phát triển, v.v.

2. Chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo, đánh giá, xếp loại giáo viên chi nhánh Việt Nam

3. Tham gia các khóa đào tạo do trụ sở chính tổ chức

4. Phản hồi kịp thời các vướng mắc và đưa ra những đề xuất hiệu quả dựa trên thực tiễn giảng dạy để không ngừng nâng cao kỹ năng, năng lực giảng dạy

5. Phối hợp cùng phòng HCNS tuyển dụng và hạch toán lương giáo viên chi nhánh Việt Nam

1. Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm (ưu tiên liên quan đến tiếng Trung)

2. Có kinh nghiệm dạy tiếng Trung chuyên nghiệp và tiếng Trung thương mại (gia sư hoặc giảng dạy tại các trung tâm tiếng Trung/trường học)

3. Có kiến thức cơ bản về tiếng Trung hiện đại, tiếng phổ thông tiêu chuẩn, phát âm rõ ràng

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Con Đường Hoa Ngữ Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chính sách lương thưởng rõ ràng

2. Được đào tạo nghiệp vụ sư phạm, có cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với các giáo viên Tiếng trung tại các chi nhánh khác như Thẩm Quyến- Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Hồng Kông,..

3. Có cơ hội tham gia các hoạt động chung của công ty tổng Thâm Quyến - Trung Quốc

4. Đóng BHXH, nghỉ phép, lễ, tết theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Giáo Dục Con Đường Hoa Ngữ

