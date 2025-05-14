Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC NHẬT ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 16 Triệu

Mức lương 11 - 16 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 24A, ngõ 1194, Đường Láng (gần phía Đại học Ngoại Thương), Đống Đa ...và 1 địa điểm khác, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 11 - 16 Triệu

Giảng dạy chương trình Tiếng Trung được phân công theo lịch

Đảm bảo chất lượng giảng dạy và quản lý lớp tốt.

Được đào tạo, hướng dẫn và thực hành trực tiếp các kỹ năng quản lý, giảng dạy từ bộ phận chuyên môn.

Thực hiện công tác theo sự phân công của Ban Giám Đốc Trung Tâm.

Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhận dạy được các lớp vào buổi tối

Tuổi: từ đến 35 tuổi.

Có ít nhất chứng chỉ từ HSK6

Có kỹ năng giao tiếp tốt và yêu thích công việc giảng dạy, có mong muốn làm việc lâu dài. Có tinh thần trách nhiệm, thân thiện, nhiệt tình trong công việc.

Đam mê giảng dạy, có tinh thần trách nhiệm cao.

Trình độ chuyên môn phù hợp, có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tạo động lực và truyền cảm hứng cho học viên.

Sẵn sàng tham gia chương trình đào tạo từ chuyên gia của HTTQMN.

Có phong cách ăn mặc và ngoại hình phù hợp với môi trường giáo dục.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC NHẬT ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng theo năng lực của ứng viên.

Được đào tạo chuyên sâu bởi đội ngũ chuyên gia ngôn ngữ, bao gồm: NCS Tiến sĩ Phạm Viết Nhật, chuyên môn về ngôn ngữ học, giảng dạy và nghiên cứu tiếng Trung và tiếng Việt.

Tiến sĩ Trần Khai Xuân, chuyên gia về ngôn ngữ ứng dụng và phương pháp giảng dạy hiện đại.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với lộ trình phát triển rõ ràng.

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn và các quyền lợi theo quy định.

Cơ hội nâng cao chuyên môn, cập nhật phương pháp giảng dạy hiện đại.

Nghỉ thứ bảy hàng tuần.

Tham gia tiệc tất niên và hoạt động tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI GIÁO DỤC NHẬT ANH

