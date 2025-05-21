Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE

Giáo viên tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: S2.10, KĐT Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch bài giảng, chuẩn bị giáo án và tài liệu giảng dạy phù hợp với trình độ học viên.
Thực hiện giảng dạy tiếng Trung cho học viên các cấp độ khác nhau, đảm bảo chất lượng giảng dạy cao.
Tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích sự tương tác và tham gia của học viên.
Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học viên, cung cấp phản hồi và hướng dẫn kịp thời.
Quản lý lớp học, duy trì kỷ luật và trật tự trong giờ học.
Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học viên thông qua các bài kiểm tra, bài tập, dự án.
Thường xuyên cập nhật kiến thức và phương pháp giảng dạy mới.
Hỗ trợ học viên giải đáp thắc mắc và khó khăn trong quá trình học tập.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Trung hoặc các ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung từ 1 năm trở xuống.
Có khả năng soạn giáo án và thiết kế bài giảng hấp dẫn, hiệu quả.
Có kỹ năng quản lý lớp học, tạo động lực và khơi gợi sự hứng thú học tập của học viên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Lương 250k/1,5 giờ.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Được hưởng các phúc lợi công ty cung cấp.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE

CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Căn hộ 01S8A, Tầng 1, Tòa S209 Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

