Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SKYVISION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SKYVISION
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SKYVISION

Giáo viên tiếng Trung

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SKYVISION

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 45 TT1 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Dạy tiếng trung phồn thể sơ cấp cho du học sinh và ôn thi TOCFL1 trình độ A1,2
Trực tiếp đứng lớp giảng dạy tiếng Trung online hoặc offline
Soạn thảo tài liệu phục vụ cho chương trình học
Giám sát, quản lý chất lượng đầu ra lớp chủ nhiệm
Theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình học tập và đào tạo của học sinh
Đề ra phương án cải thiện, nâng cao khả năng, kết quả học tập của học sinh lớp mình chủ nhiệm
Tham gia quản lý học sinh nội trú của trung tâm.
Ôn luyện phỏng vấn trường và phỏng vấn đại sứ quan, Lãnh sự quán
Hỗ trợ khai form nhập học và đại sứ quán
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ khoa tiếng Trung hoặc các Đại học khác chuyên ngành tiếng Trung
Ưu tiên ứng viên di du học Đài Loan, Trung Quốc
Ưu tiên giáo viên dạy được cả tiếng Phồn thể và Giản thể
Trình độ tiếng Trung: TOCFL B2 hoặc HSK5 trở lên.
Thành thạo 4 kỹ năng.
Có đam mê với giảng dạy, mong muốn gắn bó lâu dài với trung tâm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SKYVISION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm, nghỉ lễ theo lịch nhà nước
Cung cấp đầy đủ thiết bị văn phòng, máy tính... trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SKYVISION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SKYVISION

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SKYVISION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 45 TT1 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

