Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC SKYVISION làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 45 TT1 Khu đô thị Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Dạy tiếng trung phồn thể sơ cấp cho du học sinh và ôn thi TOCFL1 trình độ A1,2

Dạy tiếng trung phồn thể sơ cấp cho du học sinh và ôn thi TOCFL1 trình độ A1,2

Trực tiếp đứng lớp giảng dạy tiếng Trung online hoặc offline

Soạn thảo tài liệu phục vụ cho chương trình học

Giám sát, quản lý chất lượng đầu ra lớp chủ nhiệm

Theo dõi, đánh giá, báo cáo tình hình học tập và đào tạo của học sinh

Đề ra phương án cải thiện, nâng cao khả năng, kết quả học tập của học sinh lớp mình chủ nhiệm

Tham gia quản lý học sinh nội trú của trung tâm.

Ôn luyện phỏng vấn trường và phỏng vấn đại sứ quan, Lãnh sự quán

Hỗ trợ khai form nhập học và đại sứ quán

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ khoa tiếng Trung hoặc các Đại học khác chuyên ngành tiếng Trung

Ưu tiên ứng viên di du học Đài Loan, Trung Quốc

Ưu tiên giáo viên dạy được cả tiếng Phồn thể và Giản thể

Trình độ tiếng Trung: TOCFL B2 hoặc HSK5 trở lên.

Thành thạo 4 kỹ năng.

Có đam mê với giảng dạy, mong muốn gắn bó lâu dài với trung tâm

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương thỏa thuận theo năng lực

Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm, nghỉ lễ theo lịch nhà nước

Cung cấp đầy đủ thiết bị văn phòng, máy tính... trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

