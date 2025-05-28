Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 167 Gia Quất, Thượng Than, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giảng dạy tiếng Trung cho học viên có nhu cầu du học (Trình độ sơ cấp đến trung cấp).

Soạn giáo án, tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình đào tạo và nhu cầu từng học viên.

Theo dõi tiến độ học tập, đánh giá và hỗ trợ học viên nâng cao kỹ năng nghe - nói - đọc - viết.

Phối hợp với bộ phận tư vấn và du học trong việc định hướng lộ trình học tập cho học viên.

Tham gia xây dựng nội dung học liệu hoặc video giảng dạy (Nếu có).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung, Sư phạm tiếng Trung hoặc đã từ du học Trung Quốc là lợi thế.

Biết đọc viết chữ Giản Thể và Phồn Thể.

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung từ 1 năm trở lên.

Phát âm chuẩn, kỹ năng sư phạm tốt, biết cách tạo động lực và truyền cảm hứng cho học viên.

Có tinh thần trách nhiệm, thái độ tích cực, nhiệt tình và cầu tiến.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ TOCFL/HSK 5 trở lên.

Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn 10.000.000-15.000.000đ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hỗ trợ hết mình.

Có cơ hội phát triển chuyên môn, thăng tiến trong lĩnh vực du học và giáo dục.

Được hỗ trợ tài liệu, công cụ giảng dạy đầy đủ.

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, workshop nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Thương Mại Và Dịch Vụ JVGroup

