Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP NHẤT làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 83 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thới Bình, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy tiếng Trung cho học viên trình độ sơ cấp đến trung cấp

Soạn giáo án và kế hoạch giảng dạy theo lộ trình học của trung tâm

Theo dõi, đánh giá tiến độ học tập của học viên

Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ, workshop chuyên môn (nếu có)

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng HSK 5 trở lên (ưu tiên có chứng chỉ giảng dạy hoặc nghiệp vụ sư phạm)

Có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, năng động và sáng tạo trong cách dạy

Giao tiếp tốt, phát âm chuẩn, có khả năng truyền đạt dễ hiểu

Ưu tiên ứng viên từng học tập, làm việc hoặc sinh sống tại Trung Quốc

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP NHẤT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn theo năng lực (thoả thuận khi phỏng vấn)

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiệt tình

Có cơ hội phát triển lên vị trí trưởng nhóm chuyên môn hoặc đào tạo viên

Được đào tạo thêm kỹ năng sư phạm và tài liệu giảng dạy chuẩn HSK

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP NHẤT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.