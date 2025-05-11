Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP NHẤT làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP NHẤT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ: 83 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thới Bình, Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy tiếng Trung cho học viên trình độ sơ cấp đến trung cấp
Soạn giáo án và kế hoạch giảng dạy theo lộ trình học của trung tâm
Theo dõi, đánh giá tiến độ học tập của học viên
Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ, workshop chuyên môn (nếu có)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có bằng HSK 5 trở lên (ưu tiên có chứng chỉ giảng dạy hoặc nghiệp vụ sư phạm)
Có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, năng động và sáng tạo trong cách dạy
Giao tiếp tốt, phát âm chuẩn, có khả năng truyền đạt dễ hiểu
Ưu tiên ứng viên từng học tập, làm việc hoặc sinh sống tại Trung Quốc
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP NHẤT Thì Được Hưởng Những Gì
Lương hấp dẫn theo năng lực (thoả thuận khi phỏng vấn)
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiệt tình
Có cơ hội phát triển lên vị trí trưởng nhóm chuyên môn hoặc đào tạo viên
Được đào tạo thêm kỹ năng sư phạm và tài liệu giảng dạy chuẩn HSK
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP NHẤT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
