Tuyển Giáo viên tiếng Trung Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Lập kế hoạch triển khai kinh doanh, giới thiệu, quảng bá sản phẩm Bất động sản khu công nghiệp, khu phi thuế quan, cảng nước sâu, chuyển đổi xanh, chuyển đối số của Công ty tại Việt Nam

• Triển khai xúc tiến các dự án Khu công nghiệp, hạ tầng của Công ty (là Chủ đầu tư) với các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư, Nhà sản xuất, Dịch vụ về khu công nghiệp, và các đối tác, nhà thầu tư vấn, các sở bộ ban ngành,

• Tạo dựng và duy trì mối quan hệ với các Khách hàng doanh nghiệp, Đối tác, Hiệp hội doanh nghiệp và các hoạt động chăm sóc khách hàng.

• Hỗ trợ, giải quyết thắc mắc nhu cầu tìm hiểu thông tin đầu tư, tham gia dự án của khách hàng khi có yêu cầu;

• Tư vấn và Xử lí thông tin, các yêu cầu trong vấn đề: đầu tư, thi công xây dựng dự án tại Việt Nam với các đối tác nước ngoài;

• Nghiên cứu thị trường, chủ động tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp (B2B) tiềm năng, xác định thị trường mục tiêu, phân khúc khách hàng, kênh và công cụ bán hàng.

• Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch, Tham mưu, hoạch định chiến lược, kế hoạch bán hàng và triển khai hoạt động bán hàng cho các sản phẩm Bất động sản khu công nghiệp, khu phi thuế quan (trọng tâm ven biển). Phân bổ cho các nhóm hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh; Phân bổ kế hoạch kinh doanh cho các bộ phận trực thuộc theo từng nhóm sản phẩm.

• Tham gia xây dựng các quy trình, cơ chế bán hàng, chính sách giá bán sản phẩm; Xây dựng mẫu bảng giá và nguyên tắc lập bảng giá, xây dựng hướng dẫn lập/điều chỉnh bảng giá. Kiểm soát và đề xuất cấp Ban lãnh đạo việc điều chỉnh bảng giá (nếu có) của dự án phù hợp với thị trường và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư;