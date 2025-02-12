Tuyển Giáo viên Unity CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM
Mức lương
9 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 2A
- 4A Tôn Đức Thắng quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 9 - 18 Triệu
- Giám sát thi công hệ thống cấp thoát và ống công nghệ,hệ thống thông gió
- Hiểu được các biện pháp thi công kiểm soát chất lượng
- Giám sát tiến độ thi công ngoài hiện trường
- Phối hợp với các hệ thống khác kiểm soát thi công
- Kiểm soát lắp đặt kiểm tra báo cáo nghiệm thu
- Các công việc khác sẽ thảo luận khi phỏng vấn
Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp đại học có chuyên ngành liên quan.
-Từ 2-5 năm kinh nghiệm
-Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc về các hệ thống điều hòa thông gió, cấp thoát nước, cứu hỏa, khí nén
-Kỹ năng máy tính: AutoCAD, MS Office.
-Tiếng Anh: đọc hiểu.
-Có thể đi công tác tại dự án.
-Từ 2-5 năm kinh nghiệm
-Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc về các hệ thống điều hòa thông gió, cấp thoát nước, cứu hỏa, khí nén
-Kỹ năng máy tính: AutoCAD, MS Office.
-Tiếng Anh: đọc hiểu.
-Có thể đi công tác tại dự án.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
-Tăng lương và Chế độ thưởng rõ ràng
-Đào tạo
-Chế độ BHXH, BH tai nạn
-Phụ cấp và công tác phí
-Xe đưa đón (công trường)
-Đào tạo
-Chế độ BHXH, BH tai nạn
-Phụ cấp và công tác phí
-Xe đưa đón (công trường)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI