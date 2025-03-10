Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 377/26 Thống Nhất, Phường 11, Tp.HCM

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Giám sát quản lý nhân công, thầu phụ,

- Tính toán, bóc tách khối lượng vật tư, thiết bị và lập đơn đặt hàng trình Chỉ huy trưởng duyệt.

- Xác nhận khối lượng thanh toán nội bộ trình Tư vấn giám sát và chủ đầu tư ký các hồ sơ chất lượng.

- Lập và kiểm soát, đảm bảo chất lượng và tiến độ tuần/tháng.

- Đọc bản vẽ, triển khai công việc, bố trí sắp xếp công việc cho tổ đội thi công.

- Hồ sơ nghiệm thu: làm hồ sơ nghiệm thu theo khu vực, hạng mục phụ trách.

- Báo cáo: nhật ký thi công, báo cáo công việc ngày.

-Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm là một lợi thế

- Nhanh nhẹn, trung thực, hòa đồng, chịu được áp lực và có trách nhiệm trong công việc.

- Biết sử dụng kỹ năng văn phòng cơ bản như: word, excel

- Biết xem bản vẽ thi công.

-Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành điện, điện - điện tử, điện lạnh …

-Khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 10-15 triệu VNĐ/tháng

- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 7

- Được làm việc trong môi trường năng động, được đào tạo kỹ năng quản lý đội nhóm

- Tham gia du lịch, teambuilding cùng với công ty.

- Được hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH ĐĂNG

