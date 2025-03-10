Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH ĐĂNG
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH ĐĂNG

Giáo viên Unity

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH ĐĂNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 377/26 Thống Nhất, Phường 11, Tp.HCM

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Giám sát quản lý nhân công, thầu phụ,
- Tính toán, bóc tách khối lượng vật tư, thiết bị và lập đơn đặt hàng trình Chỉ huy trưởng duyệt.
- Xác nhận khối lượng thanh toán nội bộ trình Tư vấn giám sát và chủ đầu tư ký các hồ sơ chất lượng.
- Lập và kiểm soát, đảm bảo chất lượng và tiến độ tuần/tháng.
- Đọc bản vẽ, triển khai công việc, bố trí sắp xếp công việc cho tổ đội thi công.
- Hồ sơ nghiệm thu: làm hồ sơ nghiệm thu theo khu vực, hạng mục phụ trách.
- Báo cáo: nhật ký thi công, báo cáo công việc ngày.
-Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm là một lợi thế
- Nhanh nhẹn, trung thực, hòa đồng, chịu được áp lực và có trách nhiệm trong công việc.
- Biết sử dụng kỹ năng văn phòng cơ bản như: word, excel
- Biết xem bản vẽ thi công.
-Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành điện, điện - điện tử, điện lạnh …
-Khả năng làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 10-15 triệu VNĐ/tháng
- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 7
- Được làm việc trong môi trường năng động, được đào tạo kỹ năng quản lý đội nhóm
- Tham gia du lịch, teambuilding cùng với công ty.
- Được hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH ĐĂNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH ĐĂNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Phòng A201, Tầng 2, Tòa nhà Amazing Center, Số 51 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

