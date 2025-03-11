Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Dương
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 429/3 đường Hoàng Văn Thụ,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Khảo sát hiện trường, thiết kế thi công công trình điện nhẹ ELV.
Lập khối lượng thi công Công trình điện nhẹ ELV.
Lập hồ sơ đầu vào Nhân công và Vật tư thi công Công trình.
Giám sát thi công hiện trường đảm bảo chất lượng thi công Công trình.
Hoàn thiện hồ hoàn công, nghiệm thu Công trình.
Báo cáo tổng hợp định kỳ hoặc bất thường các công việc liên quan.
Sẵn sàng tham gia các công việc hoặc hoạt động khác theo điều động của Quản lý.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: dưới 30
Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng chuyên ngành Điện – Điện Tử Viễn Thông.
Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm công việc tương tự.
Công cụ: Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, Ms Office.
Kỹ năng: Đọc hiểu bản vẽ, phân tích thiết kế, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
Khả năng: Làm việc chủ động độc lập hoặc theo nhóm.
Tính cách: Cẩn thận, kiên nhẫn, ham học hỏi.
Ưu tiên: Ứng viên đã có nhiều kinh nghiệm thi công công trình điện nhẹ ELV
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn.
Chế độ khen thưởng phong phú
Chế độ phúc lợi theo luật lao động
Được tham dự các hoạt động Văn hóa đoàn thể của Công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.
Có cơ hội được đào tạo, phát triển và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
