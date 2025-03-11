Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 429/3 đường Hoàng Văn Thụ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Khảo sát hiện trường, thiết kế thi công công trình điện nhẹ ELV.

Lập khối lượng thi công Công trình điện nhẹ ELV.

Lập hồ sơ đầu vào Nhân công và Vật tư thi công Công trình.

Giám sát thi công hiện trường đảm bảo chất lượng thi công Công trình.

Hoàn thiện hồ hoàn công, nghiệm thu Công trình.

Báo cáo tổng hợp định kỳ hoặc bất thường các công việc liên quan.

Sẵn sàng tham gia các công việc hoặc hoạt động khác theo điều động của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: dưới 30

Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại Học/ Cao Đẳng chuyên ngành Điện – Điện Tử Viễn Thông.

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm công việc tương tự.

Công cụ: Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, Ms Office.

Kỹ năng: Đọc hiểu bản vẽ, phân tích thiết kế, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Khả năng: Làm việc chủ động độc lập hoặc theo nhóm.

Tính cách: Cẩn thận, kiên nhẫn, ham học hỏi.

Ưu tiên: Ứng viên đã có nhiều kinh nghiệm thi công công trình điện nhẹ ELV

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn.

Chế độ khen thưởng phong phú

Chế độ phúc lợi theo luật lao động

Được tham dự các hoạt động Văn hóa đoàn thể của Công ty.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội được đào tạo, phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Dương

