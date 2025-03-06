Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Đây là vị trí chủ chốt trong việc lập kế hoạch, phát triển và vận hành HR Tool_SaaS.

Công việc chính như sau:



1. Xây dựng và thực hiện chiến lược sản phẩm

. Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh để xác định định hướng đi và lộ trình phát triển sản phẩm.

. Phỏng vấn người dùng để nắm bắt nhu cầu thực tế.

. Lên kế hoạch phát triển sản phẩm dựa trên phản hồi từ người dùng.

. Xác định yêu cầu và tính năng của sản phẩm.



2. Quản lý dự án

. Lập kế hoạch phát triển và quản lý tiến độ dự án.

. Trao đổi và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ kỹ sư phần mềm

. Thực hiện đánh giá hiệu quả sau khi phát hành sản phẩm, đề xuất và thực hiện các cải tiến.

. Quản lý dữ liệu liên quan đến sản phẩm.

. Tiếp nhận và phản hồi yêu cầu từ khách hàng, đưa vào quy trình phát triển sản phẩm.

. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai và vận hành sản phẩm, tối ưu hóa quy trình onboarding.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

. Ưu tiên giao tiếp được tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

. Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Product Owner hoặc Project Manager Project Leader

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng thứ 13

Thưởng nhân viên chuyên cần mỗi tháng

Thưởng nhân viên đạt hiệu suất tốt mỗi quý

Tiền mừng sinh nhật nhân viên

Tổ chức Event, Party, quà mừng v.v vào các dịp quan trọng

Quầy Pantry với đồ ăn nhẹ phong phú. Đặc biệt Happy Friday mỗi tuần

Review lương định kỳ mỗi năm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng và thân thiện

Công ty rộng rãi, khang trang

・Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm tại bệnh viện của Nhật (có giảm giá khám cho gia đình của nhân viên)

・Được trang bị hai màn hình và có cơ hội tiếp xúc với các thiết bị làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

