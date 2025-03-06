Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Giáo viên Unity

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Đây là vị trí chủ chốt trong việc lập kế hoạch, phát triển và vận hành HR Tool_SaaS.
Công việc chính như sau:

1. Xây dựng và thực hiện chiến lược sản phẩm
. Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh để xác định định hướng đi và lộ trình phát triển sản phẩm.
. Phỏng vấn người dùng để nắm bắt nhu cầu thực tế.
. Lên kế hoạch phát triển sản phẩm dựa trên phản hồi từ người dùng.
. Xác định yêu cầu và tính năng của sản phẩm.

2. Quản lý dự án
. Lập kế hoạch phát triển và quản lý tiến độ dự án.
. Trao đổi và phối hợp chặt chẽ với đội ngũ kỹ sư phần mềm
. Thực hiện đánh giá hiệu quả sau khi phát hành sản phẩm, đề xuất và thực hiện các cải tiến.
. Quản lý dữ liệu liên quan đến sản phẩm.
. Tiếp nhận và phản hồi yêu cầu từ khách hàng, đưa vào quy trình phát triển sản phẩm.
. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình triển khai và vận hành sản phẩm, tối ưu hóa quy trình onboarding.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

. Ưu tiên giao tiếp được tiếng Anh hoặc tiếng Nhật
.
. Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Product Owner hoặc Project Manager Project Leader

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng thứ 13
Thưởng nhân viên chuyên cần mỗi tháng
Thưởng nhân viên đạt hiệu suất tốt mỗi quý
Tiền mừng sinh nhật nhân viên
Tổ chức Event, Party, quà mừng v.v vào các dịp quan trọng
Quầy Pantry với đồ ăn nhẹ phong phú. Đặc biệt Happy Friday mỗi tuần
Review lương định kỳ mỗi năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng và thân thiện
Công ty rộng rãi, khang trang
・Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm tại bệnh viện của Nhật (có giảm giá khám cho gia đình của nhân viên)
Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm tại bệnh viện của Nhật (có giảm giá khám cho gia đình của nhân viên)
・Được trang bị hai màn hình và có cơ hội tiếp xúc với các thiết bị làm việc hiện đại
Được trang bị hai màn hình và có cơ hội tiếp xúc với các thiết bị làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 57 Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-unity-thu-nhap-den-20-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job330124
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam
Tuyển Giáo viên Unity Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam
Hạn nộp: 10/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà
Hạn nộp: 04/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 03/06/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Hạn nộp: 27/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 22/05/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Hạn nộp: 18/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 53 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 28 - 53 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam
Tuyển Giáo viên Unity Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam
Hạn nộp: 10/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà
Hạn nộp: 04/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 03/06/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Hạn nộp: 27/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 22/05/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Hạn nộp: 18/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Nam Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Nam Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Fukushima Galilei Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Fukushima Galilei Việt Nam
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty CP Xây Dựng A&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty CP Xây Dựng A&C
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty CP Xây Dựng A&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu Công Ty CP Xây Dựng A&C
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM
9 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN SAVA M.E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVA M.E
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Whiskycognac làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Whiskycognac
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Elip làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Elip
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 24 - 38 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
24 - 38 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Chi Nhánh Công Ty Luật Tnhh Kpmg Tại Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty Luật Tnhh Kpmg Tại Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Long Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Long Châu
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Hatiengroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Hatiengroup
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH ĐĂNG
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN MARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN MARK
16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Dương
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT BB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT BB
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu JobsGO Recruit
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghiệp Bingfeng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Xây Dựng Công Nghiệp Bingfeng
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 24 - 38 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
24 - 38 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm