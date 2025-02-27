Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Long Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Long Châu
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Dự án các tỉnh lân cận HCM
Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Giám sát tổ đội
Kiểm tra khối lượng, yêu cầu vật tư
Kiểm soát toàn bộ công việc theo hạng mục được giao
Một số công việc liên quan dưới sự chỉ đạo của Chỉ huy trưởng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Nhà công nghiệp, dân dụng từ 01 năm trở lên.
Kỹ năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt
Phần mềm liên quan vị trí kỹ sư xây dựng.
Chịu khó, trách nhiệm, làm việc môi trường áp lực công việc cao.
Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Long Châu Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7
Bảo hiểm theo quy định, phụ cấp điện thoại, chỗ ở.
Thưởng các ngày lễ lớn
Thu Nhập: 08 đến 12 triệu/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Long Châu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
