Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Long Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Dự án các tỉnh lân cận HCM

Giám sát tổ đội

Kiểm tra khối lượng, yêu cầu vật tư

Kiểm soát toàn bộ công việc theo hạng mục được giao

Một số công việc liên quan dưới sự chỉ đạo của Chỉ huy trưởng

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật xây dựng

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Nhà công nghiệp, dân dụng từ 01 năm trở lên.

Kỹ năng làm việc độc lập, giao tiếp tốt

Phần mềm liên quan vị trí kỹ sư xây dựng.

Chịu khó, trách nhiệm, làm việc môi trường áp lực công việc cao.

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7

Bảo hiểm theo quy định, phụ cấp điện thoại, chỗ ở.

Thưởng các ngày lễ lớn

Thu Nhập: 08 đến 12 triệu/tháng

