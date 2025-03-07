Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN MARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN MARK
- Hồ Chí Minh:
- J90 Đường B5, Khu Nam Rạch Chiếc, Phường An Phú,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
Thuê khoán (giao khoán theo chính sách và nguyên tắc giao khoán), theo dõi, đánh giá đơn vị thi công, tìm kiểm phát triển tổ đội mới; theo dõi tình trạng thi công và thanh toán, tạm ứng cho tổ đội.
Kiểm tra bản vẽ, bóc tách khối lượng (chuyên hệ VRV) hệ thống thông gió cho các công trình Văn phòng, Nhà xưởng,...
Lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công hạng mục HVAC
Giám sát thi công hạng mục điều hoà và thông gió
Triển khai bản vẽ thi công, phối hợp với các hạng mục khác
Bóc tách khối lượng theo bản vẽ thi công, đặt vật tư, kiểm soát việc sử dụng vật tư
Trực tiếp tham gia chỉ đạo,thi công, lắp đặt, giám sát, tại Công trường
Lập bản vẽ hoàn công, hồ sơ thi công, nghiệm thu, quyết toán công trình
Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành, giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Có3 năm kinh nghiệm quản lý thi công hệ điều hoà & thông gió
Thành thạo sử dụng máy tính, bóc tách khối lượng
Ưu tiên tốt nghiệp chuyên nghành, có bằng cấp, chứng chỉ đào tạo về hệ điện lạnh
Ưu tiên đã giám sát, quản lý các công trình nhà máy, xưởng sản xuất, văn phòng.
Có kinh nghiệm xử lí công việc trên hiện trường.
Có thái độ: Nhanh nhẹn và trách nhiệm với công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN MARK Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam.
Các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.
Thưởng theo tình hình kinh doanh của Công ty.
Ứng viên trúng tuyển có cơ hội được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN MARK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI