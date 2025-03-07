Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN MARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - J90 Đường B5, Khu Nam Rạch Chiếc, Phường An Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Thuê khoán (giao khoán theo chính sách và nguyên tắc giao khoán), theo dõi, đánh giá đơn vị thi công, tìm kiểm phát triển tổ đội mới; theo dõi tình trạng thi công và thanh toán, tạm ứng cho tổ đội.

Kiểm tra bản vẽ, bóc tách khối lượng (chuyên hệ VRV) hệ thống thông gió cho các công trình Văn phòng, Nhà xưởng,...

Lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công hạng mục HVAC

Giám sát thi công hạng mục điều hoà và thông gió

Triển khai bản vẽ thi công, phối hợp với các hạng mục khác

Bóc tách khối lượng theo bản vẽ thi công, đặt vật tư, kiểm soát việc sử dụng vật tư

Trực tiếp tham gia chỉ đạo,thi công, lắp đặt, giám sát, tại Công trường

Lập bản vẽ hoàn công, hồ sơ thi công, nghiệm thu, quyết toán công trình

Chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam (từ 24-35 tuổi). Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các chuyên ngành Xây dựng, Cơ điện,

Đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành, giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Có3 năm kinh nghiệm quản lý thi công hệ điều hoà & thông gió

Thành thạo sử dụng máy tính, bóc tách khối lượng

Ưu tiên tốt nghiệp chuyên nghành, có bằng cấp, chứng chỉ đào tạo về hệ điện lạnh

Ưu tiên đã giám sát, quản lý các công trình nhà máy, xưởng sản xuất, văn phòng.

Có kinh nghiệm xử lí công việc trên hiện trường.

Có thái độ: Nhanh nhẹn và trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN MARK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 16 – 20 triệu/ tháng (Thỏa thuận tùy vào năng lực khi phỏng vấn)

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam.

Các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty.

Thưởng theo tình hình kinh doanh của Công ty.

Ứng viên trúng tuyển có cơ hội được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN MARK

