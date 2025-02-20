Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Whiskycognac làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Nắm vững quy trình giám sát/ biểu mẫu thực thi công trường;

- Giám sát/quản lý việc thực thi chất lượng; khối lượng trên công trường các dự án công ty;

- Kiểm tra bản vẽ, đưa ra phương án thi công công trình cùng các nhà thầu trong trường hợp cần thiết;

- Kiểm tra, phân tích các tiêu chuẩn kỹ thuật (Specification) trong hồ sơ thiết kế;

- Kiểm tra (bóc tách khối lượng, lập dự toán) của các hạng mục dự án phục vụ công tác quản lý khối lượng/ thanh toán;

- Kiểm tra, phân tích khối lượng, đơn giá từ nhà thầu;

- Tham gia theo dõi lên kế hoạch (tiến độ) thi công, quy trình giám sát cho công trình.

- Kiểm tra hồ sơ thanh toán giai đoạn, thanh quyết toán của các nhà thầu đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của hồ sơ;

- Thực hiện công tác giám sát thi công khác tại công trường;

- Tham gia thực hiện hồ sơ nghiệm thu/ hoàn công/ đưa công trình vào sử dụng

- Thực hiện các công việc khác thuộc phạm vi công việc của B.QLDA do cấp trên phân công.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học chuyên ngành xây dựng Trường ĐH Bách khoa, Kiến trúc, ...

- Có kinh nghiệm làm việc giám sát thi công ít nhất là 5 năm (có chứng chỉ giám sát, an toàn lao động & các chứng chỉ khác có liên quan);

- Có hiểu biết sâu về hạ tầng kỹ thuật khu đô thị; kết cấu nhà cao tầng; đặc biệt kết cấu tường vây, tầng hầm;

- Có hiểu biết về các chuyên ngành khác như: Hạ tầng kỹ thuật, Điện, Nước, Thông gió, Điều hòa không khí là một lợi thế;

- Nắm vững, cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn, thông tư, nghị định trong lĩnh vực xây dựng;

- Có khả năng nghe, đọc, dịch tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh;

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm sử dụng trong chuyên ngành xây dựng;

- Trung thực, năng động, nhiệt tình, tự tin trong công việc;

- Có tinh thần học hỏi, cầu tiến;

- Chịu được áp lực trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Whiskycognac Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Whiskycognac

