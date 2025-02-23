Tuyển Giáo viên Unity Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành
- Hồ Chí Minh:
- Hiệp Phước Habourview,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Trực tiếp triển khai thi công, giám sát thi công các công trình dân dụng (nhà văn phòng, nhà phố, biệt thự, trường học, bệnh viện,...), nhà xưởng, nhà tiền chế, công viên, quảng trường,...
Đọc bản vẽ, triển khai showdrawing
Tính toán khối lượng, bốc dự toán cho công trình.
Lập kế hoạch và tiến độ triển khai công việc được phân công;
Quản lý và kiểm soát Tổ Đội thi công, công nhật, xe cơ giới,... trong phạm vi trách nhiệm được giao
Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công trình
Báo cáo công việc cho CHT và BGD công ty
Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng/Ban giám đốc.
Địa điểm làm việc tại các dự án tại Nhà Bè hoặc Quốc lộ 50, Huyện Cần Giuộc, TLong An. (Tùy theo sự điều động của BGĐ)
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Xây dựng cầu đường,...
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát xây dựng, CHT công trường
Có khả năng bốc khối lượng,đọc thành thạo bản vẽ thi công.
Có khả năng chịu được áp lực công việc, khả năng phối hợp nhóm tốt.
Không ngại di chuyển xa (bán kính 30km trở lại)
Có khả năng quản lý, làm việc nhóm
Ngành nghề: Xây dựng, Bất động sản, Kiến trúc
Kinh nghiệm: 5 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Long AnHồ Chí Minh
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành Thì Được Hưởng Những Gì
