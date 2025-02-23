Tuyển Giáo viên Unity Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Giáo viên Unity Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành

Giáo viên Unity

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Unity Tại Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hiệp Phước Habourview,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Trực tiếp triển khai thi công, giám sát thi công các công trình dân dụng (nhà văn phòng, nhà phố, biệt thự, trường học, bệnh viện,...), nhà xưởng, nhà tiền chế, công viên, quảng trường,...
Đọc bản vẽ, triển khai showdrawing
Tính toán khối lượng, bốc dự toán cho công trình.
Lập kế hoạch và tiến độ triển khai công việc được phân công;
Quản lý và kiểm soát Tổ Đội thi công, công nhật, xe cơ giới,... trong phạm vi trách nhiệm được giao
Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công trình
Báo cáo công việc cho CHT và BGD công ty
Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng/Ban giám đốc.
Địa điểm làm việc tại các dự án tại Nhà Bè hoặc Quốc lộ 50, Huyện Cần Giuộc, TLong An. (Tùy theo sự điều động của BGĐ)
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Xây dựng cầu đường,...
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát xây dựng, CHT công trường
Có khả năng bốc khối lượng,đọc thành thạo bản vẽ thi công.
Có khả năng chịu được áp lực công việc, khả năng phối hợp nhóm tốt.
Không ngại di chuyển xa (bán kính 30km trở lại)
Có khả năng quản lý, làm việc nhóm
Ngành nghề: Xây dựng, Bất động sản, Kiến trúc
Kinh nghiệm: 5 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Long AnHồ Chí Minh

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Xây dựng cầu đường,...
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát xây dựng, CHT công trường
Có khả năng bốc khối lượng,đọc thành thạo bản vẽ thi công.
Có khả năng chịu được áp lực công việc, khả năng phối hợp nhóm tốt.
Không ngại di chuyển xa (bán kính 30km trở lại)
Có khả năng quản lý, làm việc nhóm

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành

Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 152 Lý Thường Kiệt, P.8, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-unity-thu-nhap-20-25-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job322060
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam
Tuyển Giáo viên Unity Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam
Hạn nộp: 10/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà
Hạn nộp: 04/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 03/06/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Hạn nộp: 27/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 22/05/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Hạn nộp: 18/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Property One
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Property One làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Property One
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco
Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco
Hạn nộp: 30/09/2025
Vĩnh Phúc Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Hanaphaco
Hạn nộp: 26/09/2025
Vĩnh Phúc Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam
Tuyển Giáo viên Unity Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Tổng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Và Xây Dựng Việt Nam
Hạn nộp: 10/06/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 05/06/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 22 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất Hoàng Hà
Hạn nộp: 04/06/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 03/06/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Hạn nộp: 27/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giáo viên Unity JobsGO Recruit làm việc tại Phú Thọ thu nhập 14 - 19 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 22/05/2025
Phú Thọ Hà Nội Đã hết hạn 14 - 19 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1 làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 17 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 1
Hạn nộp: 18/05/2025
Hưng Yên Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Cơ Điện Minh Đăng
Hạn nộp: 12/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Thương Mại Tín Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Thương Mại Tín Thành
13 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phước Lộc Thành
12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH TM – Kỹ Thuật Đức Dương
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng - Đá Hoa Cương Thành Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng - Đá Hoa Cương Thành Phát
12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN SAVA M.E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SAVA M.E
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
14 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Nam Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Nam Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Fukushima Galilei Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Fukushima Galilei Việt Nam
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty CP Xây Dựng A&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty CP Xây Dựng A&C
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Nhật An
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Thiên Phú Gia
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty CP Xây Dựng A&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu Công Ty CP Xây Dựng A&C
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 18 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KINDEN VIỆT NAM
9 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI XANH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN SAVA M.E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVA M.E
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Whiskycognac làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Whiskycognac
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Elip làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Elip
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 24 - 38 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
24 - 38 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Chi Nhánh Công Ty Luật Tnhh Kpmg Tại Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty Luật Tnhh Kpmg Tại Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Long Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Long Châu
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công Ty Cổ Phần Hatiengroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Hatiengroup
10 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH MINH ĐĂNG
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN MARK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN MARK
16 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Unity Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Dương
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm