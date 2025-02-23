Tuyển Giáo viên Unity Công ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Hai Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Trực tiếp triển khai thi công, giám sát thi công các công trình dân dụng (nhà văn phòng, nhà phố, biệt thự, trường học, bệnh viện,...), nhà xưởng, nhà tiền chế, công viên, quảng trường,...

Đọc bản vẽ, triển khai showdrawing

Tính toán khối lượng, bốc dự toán cho công trình.

Lập kế hoạch và tiến độ triển khai công việc được phân công;

Quản lý và kiểm soát Tổ Đội thi công, công nhật, xe cơ giới,... trong phạm vi trách nhiệm được giao

Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công trình

Báo cáo công việc cho CHT và BGD công ty

Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng/Ban giám đốc.

Địa điểm làm việc tại các dự án tại Nhà Bè hoặc Quốc lộ 50, Huyện Cần Giuộc, TLong An. (Tùy theo sự điều động của BGĐ)

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp, Xây dựng cầu đường,...

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát xây dựng, CHT công trường

Có khả năng bốc khối lượng,đọc thành thạo bản vẽ thi công.

Có khả năng chịu được áp lực công việc, khả năng phối hợp nhóm tốt.

Không ngại di chuyển xa (bán kính 30km trở lại)

Có khả năng quản lý, làm việc nhóm

Ngành nghề: Xây dựng, Bất động sản, Kiến trúc

Kinh nghiệm: 5 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Long AnHồ Chí Minh