Tuyển Google Ads CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CMEX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 214/5 Nguyễn Oanh, Phường 17, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Triển khai giám sát hiệu quả và chi phí các chiến dịch quảng cáo trên các kênh marketing online (Facebook ads, Google Ads, ...) phù hợp với kế hoạch Marketing của công ty. Đảm bảo được KPI về các chỉ số và chi phí đề ra theo kế hoạch.

Có hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội để thực hiện theo dõi các kênh truyền thông có sẵn của để đưa ra những đề xuất sản xuất những content quảng cáo/viral.

Sáng tạo, tối ưu hóa quảng cáo, tìm kiếm Marketing Qualified Leads.

Thường xuyên cập nhật xu hướng và chính sách các nền tảng để đề xuất các ý tưởng truyền thông trên Digital, tăng độ phủ của thương hiệu và tối ưu hiệu quả nguồn lực của team Marketing.

Xây dựng, tối ưu hoá và mở rộng các kênh chuyển đổi khách hàng, bao gồm Blogs, Landing Pages, Email Marketing, KOLs, các hoạt động Remarketing vv; đảm bảo KPI về số lượng và chất lượng Marketing Qualified Leads.

Nghiên cứu đề xuất bộ từ khóa, xây dựng hệ thống backlink, luồng người dùng nhằm hút traffic và cải thiện thứ hạng website.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm thành công trong lĩnh vực chạy bán hàng Google Ads, chạy được vi phạm chính sách là lợi thế.

Đam mê bán hàng các sản phẩm gia dụng và thực phẩm chức năng.

Chạy tốt được các mặt hàng vi phạm chính sách Facebook.

Có khả năng viết mẫu quảng cáo tốt.

Sử dụng thành thạo công cụ Photoshop và chỉnh sửa video là một lợi thế.

Có khả năng đánh giá và mô tả thiết kế về hình ảnh quảng cáo tốt.

Có khả năng vẻ hoặc mô tả thiết kế landing page sản phẩm tốt.

Có kiến thức/kinh nghiệm về phân tích dữ liệu, lập kế hoạch chiến lược Facebook Ads.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, độc lập trong môi trường nhịp độ nhanh.

Có tinh thần trách nhiệm, chính xác, siêng năng.

Khả năng làm việc nhóm tốt.

Không quan trọng bằng cấp nhưng có bằng đại học trở lên là điểm cộng trong quá trình tuyển dụng.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CMEX Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng

Review lương 1 lần/năm.

Cơ hội lên làm trưởng nhóm sản phẩm.

Lương thưởng tháng 13, thưởng dịp lễ và các khoản khác theo quy định của công ty

Được hưởng các chế độ theo luật lao động hiện hành của nhà nước và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn minh và đoàn kết.

Được tạo điều kiện tốt nhất để phát huy năng lực bản thân.

Tham gia các buổi liên hoan, hoạt động giải trí, ngày lễ, ngày tết.

Được tham gia các buổi training chuyên sâu, nâng cao khả năng chuyên môn và kỹ năng công việc cho thành viên công ty hàng quý.

Tổ chức các sự kiện sinh nhật và nhận quà cho từng cá nhân.

Du lịch: 1 - 2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CMEX

