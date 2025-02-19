Tuyển Google Ads Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile

Google Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Google Ads Tại Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 140 Lý Thải Tổ, phường 2, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Google Ads Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Xây dựng chiến lược dài hạn nhằm tăng trưởng doanh thu và độ nhận diện thương hiệu thông qua Google Ads, Youtube,...
Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và lập kế hoạch chiến dịch quảng cáo.
Quản lý ngân sách, theo dõi hiệu quả chiến dịch và báo cáo kết quả định kỳ.
Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.
Phối hợp với các bộ phận khác như Content, Sales, ...để triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm chạy Google Ads.
Ưu tiên ứng viên đã từng chạy nha khoa, thẩm mỹ.
Có kiến thức về các công cụ quảng cáo và khả năng thực hiện chiến lược tối ưu hóa.
Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc và khả năng giải quyết vấn đề.

Tại Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng thu nhập UPTO 20-25Tr
Thưởng cuối năm (Tết) theo kết quả hoạt động kinh doanh.
Được ưu đãi dùng dịch vụ cho bản thân và gia đình.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 52 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tây Thạnh, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

