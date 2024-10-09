Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH PFAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường N4, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ

- Chịu trách nhiệm thiết kế, lên ý tưởng, dựng và chỉnh sửa hình ảnh, video các sản phẩm của công ty

- Thiết kế ảnh, xây dựng ý tưởng video theo nội dung bài viết sản phẩm

- Tham gia thiết kế định hướng hình ảnh, phân công nhiệm vụ, giám sát tiến độ công việc và đảm bảo các dự án thiết kế được hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng.

-Làm việc với bộ phận Marketing, bộ phận sản xuất và chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh và video của sản phẩm đầu ra.

- Các công việc khác liên quan đến hình ảnh, video được yêu cầu bởi cấp trên và công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế

- Thành thạo phần mềm thiết kế graphic, AI, PSD, Corel, 2D, phần mềm 3d như 3dsmax (hoặc blender)

- Thành thạo phần mềm dựng và chỉnh sửa video

- Ưu tiên cho những ứng viên từng lead team.

- Chịu được áp lực công việc cao.

- Có trách nhiệm với công việc, tinh thần làm việc cầu tiến

Quyền Lợi Được Hưởng

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

- Được đi du lịch mỗi năm 1 lần, có các ngày phép đầy đủ

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động….

Cách Thức Ứng Tuyển

