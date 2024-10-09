Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH PFAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PFAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH PFAM

Thiết kế đồ hoạ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH PFAM

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Đường N4, Phường Sơn Kỳ, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm thiết kế, lên ý tưởng, dựng và chỉnh sửa hình ảnh, video các sản phẩm của công ty
- Thiết kế ảnh, xây dựng ý tưởng video theo nội dung bài viết sản phẩm
- Tham gia thiết kế định hướng hình ảnh, phân công nhiệm vụ, giám sát tiến độ công việc và đảm bảo các dự án thiết kế được hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng.
-Làm việc với bộ phận Marketing, bộ phận sản xuất và chịu trách nhiệm về mặt hình ảnh và video của sản phẩm đầu ra.
- Các công việc khác liên quan đến hình ảnh, video được yêu cầu bởi cấp trên và công ty.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế
- Thành thạo phần mềm thiết kế graphic, AI, PSD, Corel, 2D, phần mềm 3d như 3dsmax (hoặc blender)
- Thành thạo phần mềm dựng và chỉnh sửa video
- Ưu tiên cho những ứng viên từng lead team.
- Chịu được áp lực công việc cao.
- Có trách nhiệm với công việc, tinh thần làm việc cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH PFAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
- Được đi du lịch mỗi năm 1 lần, có các ngày phép đầy đủ
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PFAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PFAM

CÔNG TY TNHH PFAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 87/89/3/8 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

