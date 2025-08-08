Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PFAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1/2D đường Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Hạch toán chứng từ, theo dõi công nợ, hàng tồn kho, chi phí

Tính lương và BHXH cho nhân viên

Báo cáo doanh thu – lợi nhuận theo tháng & quý

Và các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm

Trung thực, tự giác và chủ động trong công việc.

Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán và Excel

Độ tuổi từ 23-35;

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Tại CÔNG TY TNHH PFAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận ( tùy theo năng lực)

Thưởng lễ, Tết, tháng 13

Đóng BHXH đầy đủ sau thử việc

Môi trường làm việc thân thiện, ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PFAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin