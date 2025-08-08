Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PFAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH PFAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1/2D đường Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
Hạch toán chứng từ, theo dõi công nợ, hàng tồn kho, chi phí
Tính lương và BHXH cho nhân viên
Báo cáo doanh thu – lợi nhuận theo tháng & quý
Và các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm
Trung thực, tự giác và chủ động trong công việc.
Thành thạo sử dụng phần mềm kế toán và Excel
Độ tuổi từ 23-35;
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Tại CÔNG TY TNHH PFAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: thỏa thuận ( tùy theo năng lực)
Thưởng lễ, Tết, tháng 13
Đóng BHXH đầy đủ sau thử việc
Môi trường làm việc thân thiện, ổn định lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PFAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
