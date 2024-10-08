Tuyển Thiết kế đồ hoạ Công Ty TNHH Goldnet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Goldnet
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Công Ty TNHH Goldnet

Thiết kế đồ hoạ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Công Ty TNHH Goldnet

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 16/1 Gò Dầu, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ đội ngũ Marketing trong các dự án liên quan: thiết kế hình ảnh social, thiết kế poster, ảnh bìa cho các chiến dịch, background.
- Tham gia lên ý tưởng thiết kế, phối hợp với đội ngũ nội dung trong việc triển khai sản xuất các sản phẩm thiết kế phục vụ các dự án truyền thông.
- Sáng tạo, thực hiện ý tưởng thiết kế ấn phẩm, hình ảnh truyền thông theo yêu cầu của cấp trên.
- Hỗ trợ, thực hiện một số công việc hành chính khác liên quan khi được giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Cử nhân hoặc có kinh nghiệm liên quan
1. Trình độ học vấn:
2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm thiết kế cho các dự án Livestream, ecommerce là một lợi thế
- Có khả năng sử dụng Photoshop, Illustrator, InDesign và các kỹ năng khác để tạo ra 2D, 3D, Motion Graphic Design.
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt, hướng ngoại
- Tư duy tích cực, chịu được áp lực môi trường agency
- Đính kèm Portfolio trong đơn ứng tuyển.

Tại Công Ty TNHH Goldnet Thì Được Hưởng Những Gì

Phát triển cùng TSP tiềm năng hàng đầu, làm việc với các đối tác, tập đoàn đa quốc gia uy tín tại Việt Nam Môi trường làm việc năng động, sáng tạo Phong cách làm việc linh hoạt, khuyến khích đưa ra các đề xuất, dự án sáng tạo Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực
Phát triển cùng TSP tiềm năng hàng đầu, làm việc với các đối tác, tập đoàn đa quốc gia uy tín tại Việt Nam
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
Phong cách làm việc linh hoạt, khuyến khích đưa ra các đề xuất, dự án sáng tạo
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Goldnet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Goldnet

Công Ty TNHH Goldnet

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quận Tân Phú

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

